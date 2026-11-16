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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة ترسيخ أسس التسامح والحوار

المؤتمر العربي للتسامح والسلام
المؤتمر العربي للتسامح والسلام
الديب أبوعلي

انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر العربي للتسامح والسلام، الذي تنظمه الأمانة العامة ممثلة في إدارة الثقافة وحوار الحضارات بقطاع الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي الموافق 16 نوفمبر من كل عام.

وافتتح أعمال المؤتمر السفير الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.

إحياء باليوم الدولي للتسامح

ويشهد المؤتمر إطلاق الإعلان العربي للتسامح والسلام، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب القرار رقم (9301) الصادر عن الدورة العادية رقم 166، والذي يحث الدول الأعضاء على تنفيذ مضامين الإعلان وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة الثقافة وحوار الحضارات.

كما يتضمن المؤتمر عقد جلسة رفيعة المستوى لإلقاء الضوء على أبرز مضامين الإعلان العربي للتسامح والسلام، وسبل تعزيز قيم التسامح والتفاهم من أجل تحقيق السلام المستدام.

ويأتي تنظيم المؤتمر بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 51/95، وحددت يوم 16 نوفمبر من كل عام للاحتفاء به.

وأكدت جامعة الدول العربية، بهذه المناسبة، ضرورة ترسيخ أسس التسامح والحوار، وبناء جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتكريس احترام التنوع باعتباره مصدراً للثراء الإنساني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ أواصر السلم والأمن المجتمعي.

الجامعة العربية جامعة الدول العربية اليوم الدولي للتسامح الأمانة العامة المجلس العالمي للتسامح والسلام إدارة الثقافة وحوار الحضارات قطاع الشؤون الاجتماعية الشيخ محمد بن دعيج

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