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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصول 3200 مهاجر إلى جزر الكناري.. وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية

مركب مهاجرين
مركب مهاجرين
إلهام عبد العزيز

وصل نحو 3200 مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية على متن قوارب خلال الأيام الثلاثة الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية، وسط تزايد تدفقات المهاجرين إلى المنطقة.

تزايد تدفقات المهاجرين

وتُعد جزر الكناري، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، معظمهم من دول غرب أفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر عبور المحيط الأطلسي في قوارب بدائية، في رحلة محفوفة بالمخاطر.


وشهد يوم السبت وحده وصول نحو 1580 مهاجرًا إلى الجزر على متن 15 قاربًا صغيرًا، في رقم قياسي جديد لعدد الوافدين خلال يوم واحد، ليصل إجمالي المهاجرين الذين وصلوا خلال الأيام الثلاثة إلى 3161 شخصًا.


وقالت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية إنها قدمت المساعدة لنحو 1324 شخصًا، وصل معظمهم إلى جزيرة إل هييرو الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة.

وكان أحد القوارب التي وصلت يوم السبت يقل 240 شخصًا، بينهم 12 امرأة و36 طفلًا، وفقًا للسلطات، وكان معظمهم من السنغال وجامبيا وغينيا كوناكري.


وتأتي هذه الأرقام بعدما أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة في الجزر يوم الثلاثاء الماضي، إثر ارتفاع أعداد الوافدين خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.


وتزامن التدفق الأخير للمهاجرين إلى هذه الوجهة السياحية مع مواجهة مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة، بدأت في يوليو الماضي، عندما تمكن نحو 72 ألف شخص من دخول الجيب الإسباني المجاور للمغرب سباحة أو تسلقًا أو اقتحامًا، ما تسبب في ضغط كبير على الموارد وأثار غضب السكان.


وقال متحدث باسم نقابة الشرطة الموحدة في الجزيرة الأسبوع الماضي إن السلطات باتت عاجزة عن التعامل مع أعداد الوافدين، محذرًا من أن الوضع يشبه ما حدث في سبتة، ووصفه بأنه خارج عن السيطرة ويفوق قدرة الأجهزة المعنية على الاستيعاب.

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