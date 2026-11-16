القبض على سائق سيارة نقل ألقى مخالفات البناء فى الطريق بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "نقل" لقيامه بإلقاء بعض مخالفات البناء بأحد الطرق بالقاهرة وحال قيامه بتصويره قام بمطاردته.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" ، وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 13/الجارى على النحو المُشار إليه أثناء سيره بأحد الطرق بالقاهرة الجديدة.



تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

