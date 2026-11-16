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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أمينة خليل تثير الجدل بفستان فالنتينو

أمينة خليل
أمينة خليل
ريهام قدري

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل Vogue Arabia Ball 2026، الذي أقيم في مدينة دبي، حيث اختارت فستانًا من دار الأزياء العالمية فالنتينو Valentino، جمع بين التفاصيل الفنية واللمسات الدرامية، في ظهور لافت لعشاق الموضة والأزياء.

تفاصيل فستان أمينة خليل من فالنتينو

ظهرت أمينة خليل بفستان من مجموعة خريف وشتاء 2026 لدار فالنتينو، بتصميم يجمع بين خامتي الدانتيل والتفتا، إذ جاء الجزء العلوي بلون النيود، مع دانتيل شفاف وتطريزات دقيقة، بينما تميز الجزء السفلي بتنورة واسعة من التفتا البنفسجي، اتخذت شكلًا مجسمًا يشبه الوردة عند منطقة الخصر، مع طبقات من القماش أضفت على الإطلالة طابعًا استعراضيًا.

ولفت الانتباه أن أمينة خليل أجرت تعديلًا على التصميم الأصلي للفستان، من خلال إضافة بطانة وإغلاق فتحة الصدر العميقة التي ظهرت في النسخة الأصلية، لتصبح الإطلالة أكثر احتشامًا مع الحفاظ على روح التصميم وتفاصيله الأساسية.

لمسات جمالية أكملت إطلالة أمينة خليل

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف على شكل ذيل حصان، مع تصفيف الجزء الأمامي بطريقة أنيقة، كما اختارت أقراطًا كبيرة وبارزة لتكمل تفاصيل الإطلالة وتتناسب مع الطابع الدرامي للفستان.

وتولى خبير تنسيق الأزياء محمد أشرف تنسيق إطلالتها، التي اعتمدت على التباين بين رقة الدانتيل وحجم التنورة البنفسجية اللافت.

أمينة خليل تصف فستانها بأنه قطعة فنية

وفي حديثها مع مجلة Vogue Arabia، أوضحت أمينة خليل أن ما جذبها إلى التصميم هو التباين بين رقة الدانتيل وشفافيته وبين الحجم اللافت للتنورة، ووصفت ارتداءه بأنه يشبه ارتداء قطعة من الفن، في إشارة إلى التفاصيل الفنية التي تميز الفستان.

وتأتي هذه الإطلالة ضمن فعاليات النسخة الأولى من Vogue Arabia Ball، التي جمعت عددًا من نجوم الفن والموضة في احتفالية تحتفي بالإبداع والأزياء.

أمينة خليل فستان أمينة خليل فستان فالنتينو تعديل فستان أمينة خليل

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