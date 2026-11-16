البانيه بـ 205 جنيهات.. أسعار الفراخ والبيض الآن بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن والبيض والبانيه اليوم الأثنين 16 نوفمبر اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، مع متابعة حركة البيع والشراء داخل الأسواق ومحال بيع الطيور، خاصة أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، إلى جانب أسعار البيض الأبيض والأحمر وكيلو البانيه.

ويختلف السعر النهائي من منطقة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وهامش ربح التجار، كما تختلف أسعار المزرعة عن أسعار البيع للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين

وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والأسواق، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء: نحو 71 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و81 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ الساسو: نحو 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و101 جنيه للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي: نحو 97 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و107 جنيهات للمستهلك.

سعر فراخ الأمهات: نحو 65 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: نحو 109 جنيهات في متوسط بعض الأسواق، وتصل إلى 142 جنيهًا وفق رصد آخر لأسعار البيع للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر: نحو 123 جنيهًا في بعض الأسواق، وتصل إلى 148 جنيهًا وفق رصد آخر.

سعر كرتونة البيض البلدي: نحو 123 جنيهًا في متوسط الأسعار اليوم

سعر البانيه اليوم الاثنين

سجل متوسط سعر كيلو البانيه نحو 205 جنيهات.

ويتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 190 و220 جنيهًا.

تراجع متوسط السعر بنحو 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق.

تختلف الأسعار من محافظة لأخرى ومن محل لآخر، كما أن أسعار المزرعة أقل من أسعار البيع للمستهلك بسبب تكاليف النقل والتداول والتجهيز.

سبب ارتفاع أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يُعد زيادة بالمعنى المتداول، وإنما يمثل تصحيحًا للسعر العادل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك المصري.

تكاليف الإنتاج والعرض والطلب تحدد الأسعار

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن في مصر قوية، مشيرًا إلى أن أسعارها تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها تكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب آليات العرض والطلب في السوق.

وأكد أن تحركات الأسعار ترتبط بتغير هذه العوامل، موضحًا أن تقييم الأسعار يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج واحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين استمرار المنتجين في العمل وقدرة المستهلكين على الشراء.

تصحيح السعر العادل

وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية على أن الارتفاع الحالي يعكس، بحسب وصفه، تصحيحًا للسعر العادل للدواجن، بما يراعي مصالح طرفي السوق، المنتج والمستهلك.