الكاميرات والإشارات وغرف التحكم.. مكونات منظومة النقل الذكية

أكد الدكتور محمد عزام، خبير واستشاري أمن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن أنظمة النقل الذكية الحديثة في مصر تعتمد على منظومات تحكم متطورة ومؤمنة، تشمل كاميرات المراقبة والإشارات وغرف التحكم، مشيرًا إلى أن تأمين البيانات وتشفيرها واستخدام برامج وأجهزة متخصصة يوفر مستويات مرتفعة من الحماية ضد الهجمات الإلكترونية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التكنولوجيا تمثل العامل الأساسي لتقدم البشرية، وإن التوسع في توطينها يسهم في تحسين جودة الخدمات والحياة، وبناء مجتمع واقتصاد أكثر مرونة وقدرة على النمو.

وأوضح أن أنظمة الكاميرات والتحكم الذكي مطبقة بالفعل في عدد من مشروعات النقل الحديثة بمصر، منها الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي والمونوريل والأتوبيس الترددي، لافتًا إلى أن هذه الأنظمة تعتمد على تقنيات متطورة لا تقتصر على قطاع النقل، وإنما تمتد إلى الاتصالات والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هذه المنظومات تعتمد على تشفير البيانات وبرامج وأجهزة متخصصة لحماية الأنظمة الرقمية، مؤكدًا أن أي نظام متصل بالإنترنت يظل معرضًا نظريًا لمحاولات الاختراق، لكن الأهم هو مستوى الحماية والقدرة على التعامل مع الحوادث واستعادة تشغيل الأنظمة بسرعة.