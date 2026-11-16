صاحب الحصان الأبيض.. من هو مارجرجس الذي يحتفل الآلاف بمولده بالرزيقات ؟

ليس مجرد اسم يتردد داخل الكنائس أو صورة لفارس يمتطي حصانًا أبيض ويطعن تنينًا، بل هو أحد أبرز الرموز الحاضرة في الوجدان القبطي، ارتبطت سيرته بالشجاعة والتضحية والثبات على الإيمان، إنه الشهيد العظيم مارجرجس، المعروف بلقب «أمير الشهداء»، الذي تحولت حكايته عبر القرون إلى جزء أصيل من التراث الكنسي، وظلت محبته حاضرة في قلوب الأقباط، الذين يحرصون كل عام على الاحتفال بمولده، خاصة في ديره الشهير بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر، حيث تتوافد آلاف الأسر من مختلف أنحاء مصر للمشاركة في المناسبة التي تجمع بين الصلاة والطقوس الكنسية والمظاهر الشعبية.

ولم تقتصر مكانة مارجرجس على شهرته الواسعة بين الأقباط، بل امتدت إلى عدد كبير من الكنائس حول العالم، حتى أصبح اسمه مرتبطًا بالعديد من الكنائس والأديرة، وأطلق عليه لقب «أمير الشهداء» تقديرًا لمكانته في التراث المسيحي وما تمثله سيرته من قوة وثبات في الإيمان.

من هو مارجرجس؟

مارجرجس الروماني، تذكر سيرته الكنسية أنه ولد في كبادوكية بآسيا الصغرى، بتركيا حاليًا، خلال القرن الثالث الميلادي، ونشأ في أسرة مسيحية، والتحق بالجيش الروماني حتى وصل إلى مكانة عسكرية مرموقة بفضل شجاعته وكفاءته.

وتروي السيرة الكنسية أنه خلال اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطورية الرومانية، رفض مارجرجس التخلي عن إيمانه بالسيد المسيح، وتمسك بعقيدته رغم التهديدات ومحاولات إجباره على إنكار إيمانه، ليتعرض لألوان متعددة من التعذيب، قبل أن ينال إكليل الشهادة بقطع رأسه.

واحتفظت الكنيسة بذكراه باعتباره نموذجًا للشجاعة والتضحية، وتحتفل بعيد استشهاده في 23 برمودة من كل عام وفقًا للتقويم القبطي.

مارجرجس على الحصان الأبيض

تعد أيقونة مارجرجس وهو يمتطي حصانه الأبيض ويطعن التنين من أشهر الصور في الفن القبطي، وتحمل رموزًا روحية، إذ يرمز التنين إلى الشر، بينما يعبر انتصار الفارس عليه عن انتصار الإيمان والخير على قوى الشر، وأصبحت هذه الصورة علامة مميزة للقديس في الكنائس والأديرة.

دير مارجرجس بالرزيقات

يقع دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات في مركز أرمنت غرب محافظة الأقصر، ويعد من أبرز الأديرة القبطية في صعيد مصر، وتشير الروايات التاريخية إلى أن تاريخ الدير يرجع إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدًا الفترة بين عامي 1850 و1870، بينما تذكر روايات أخرى وجوده قبل عام 1896.

وفي الأول من يونيو عام 1985، أقر المجمع المقدس قانونية الحياة الرهبانية بالدير واعتبره من الأديرة العامرة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتقام الاحتفالات السنوية بالدير إحياءً لذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وتستمر لمدة سبعة أيام، تتضمن القداسات الإلهية والصلوات والتسابيح وزفة أيقونة الشهيد والترانيم والعظات الروحية، وسط توافد آلاف الزائرين من مختلف المحافظات.

وشهدت احتفالات هذا العام مشاهد لافتة تصدرت الاهتمام، أبرزها تقديم تورتة ضخمة بلغ طولها نحو 4 أمتار، حملت صور الشهيد مارجرجس والبابا تواضروس الثاني وأعضاء اللجنة البابوية المشرفة على الاحتفالات.

كما لفت الأنظار مشاركة الشيخ شعبان شلبي، إمام وخطيب بالأقصر، الذي ألقى قصيدة بعنوان «إنها مصر يا سادة» في حب مصر، خلال زيارة قيادات المحافظة ومديرية الأمن للدير، في مشهد عكس روح المحبة والأخوة بين المسلمين والأقباط.

وتُقام الاحتفالات السنوية بدير مارجرجس بالرزيقات إحياءً لذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وهي مناسبة تختلف عن عيد استشهاده الذي تحتفل به الكنيسة في 23 برمودة.

وهكذا يظل مولد مارجرجس بالرزيقات واحدًا من أبرز المناسبات الدينية والشعبية في صعيد مصر، يجمع بين الطقوس الكنسية والموروث الشعبي، ويجدد كل عام ارتباط الأقباط بسيرة أمير الشهداء، في احتفالية تتجاوز حدود المكان لتصبح جزءًا من ذاكرة أجيال.