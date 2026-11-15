البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد مار جرجس بكنيسته بالإسكندرية | صور

احتفل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بقداس عيد الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسته، بغبريال، بالإسكندرية.

كذلك، احتفل صاحب الغبطة باليوبيل الفضي لعدد من أسر الرعية، حيث شارك في الصلاة القمص فرنسيس مراد، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب باخوم عويضة، راعي الكنيسة، كما تولت مجموعة سان أنطوان الكشفية، تنظيم الاحتفال، بقيادة القائد العام للمجموعة، الأخ أنطونيوس أبو الخير الفرنسيسكاني.

وفي عظته، تأمل الأب البطريرك في معنى الشهادة الحقيقية للمسيح، مؤكدًا أن الاحتفال بالقديس مار جرجس ليس مجرد تذكار لشجاعته، بل هو احتفال بانتصار المسيح في حياته، إذ كانت محبة المسيح أقوى من الخوف، وأغلى من الحياة.

ووجّه بطريرك الأقباط الكاثوليك ثلاث رسائل أساسية: الأولى إلى الأسر، داعيًا إياهم إلى جعل المسيح مصدر محبتها، والتعلم منه التضحية، والغفران، وقبول الآخر.

والثانية إلى الشباب، حيث أكد صاحب الغبطة أهمية بناء حياتهم على المسيح، والتحلي بالشجاعة والثبات، وعدم التوقف في منتصف الطريق.

أما الثالثة فكانت إلى الجماعة الكنسية، فقد دعا بطريرك الأقباط الكاثوليك الجميع إلى جعل الإيمان شهادة حية بالمحبة، وأن يكونوا ملحًا للأرض ينشر الرجاء، والسلام، ويخدم الآخرين.

واختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، عظته بالدعوة إلى نمو الإيمان، وزيادة المحبة، لتصبح حياة كل مسيحي شهادة حقيقية لحضور المسيح في العالم، بشفاعة القديس عظيم مار جرجس.