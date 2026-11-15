النائب العام يُكرِّم القائمين على إنشاء مركز بيانات النيابة للذكاء الاصطناعي | صور

كرَّم النائب العام المستشار محمد شوقي، بمناسبة افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، المستشار ياسر حسين، مدير إدارة النيابات، والمستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات ومدير إدارة النظم، وأعضاء الإدارة، والدكتور محمد الجندي، الخبير الرقمي للنيابة العامة، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم في إنشاء المركز وتجهيزه، بما يُمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل بالنيابة العامة.

النائب العام يُكرِّم القائمين على إنشاء مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي

وأشاد النائب العام ، بما بذله المكرَّمون من جهد مخلص وعمل دؤوب، وبما أبدوه من كفاءة وما حقَّقوه من تكامل بين الخبرات القضائية والتقنية، وهو ما أسهم في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.

وأكد أن افتتاح المركز يُمهِّد لمرحلة جديدة من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الأداء، وتسريع وتيرة إنجاز العمل القضائي، مع صون ضمانات العدالة والحفاظ على مكانة العنصر البشري بوصفه صاحب القرار والمسؤولية.