تمويل ألماني بـ40 مليون يورو لتطوير النقل والطرق والصرف الصحي بالأردن

وافق مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها اليوم ، على عدد من القرارات والتشريعات المتعلقة بتطوير قطاع النقل والطرق، وتحديث القطاع العام، إلى جانب تعزيز خدمات الصرف الصحي، من خلال اتفاقية تمويل مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو.

وشملت القرارات الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026، وإقرار نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2026.

ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026، في إطار جهود تحديث القطاع العام والتطوير المؤسسي.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل مشروع بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، بهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي بمحافظة الكرك ومناطق شرق وجنوب غرب العاصمة عمان، ويُقدر عدد المستفيدين من المشروع 1.45 مليون نسمة.