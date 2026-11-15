رئيس استئناف القاهرة يشارك في أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالقضاء والنيابة

شارك القاضي مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى، اليوم في مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بمقر دار القضاء العالي، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.

رئيس استئناف القاهرة يشارك في أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالقضاء

وحضر القاضي مجدي قاسم المراسم، إلى جانب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالقضاء

وتعكس مشاركة القاضي مجدي قاسم في هذا المحفل القضائي الرفيع حرصه على دعم الكوادر الجديدة المنضمة إلى منظومة العدالة، وتأكيده على وحدة الأسرة القضائية، باعتباره أحد أبرز قياداتها، ورئيسًا لأعرق محاكم الاستئناف في مصر، ورئيسًا لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف.