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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يشارك في جلسة أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر

اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
إسلام دياب

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة؛ حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري.

اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

شارك المستشار وزير العدل صباح اليوم الأربعاء الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر.

وشهدت أعمال الدورة مناقشة جدول أعمال حافل بالقضايا والمشروعات التشريعية، وفي صدارتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك ، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلاً عن بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية. 

كما تدارس المجلس عدداً من مشروعات القوانين الاسترشادية، شملت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين الخاصة بمنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.

وفي مستهل كلمته، نقل المستشار وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى المجلس، وتمنياته بالتوفيق في مهمته الجليلة. كما توجّه بخالص الشكر والتقدير لدولة الجزائر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مهنئاً القاضي لطفي بوجمعة، وزير العدل بجمهورية الجزائر، برئاسته للدورة الحالية، ومثمناً ما بذلته دولة السودان الشقيقة في رئاسة الدورة السابقة، معرباً عن اعتزازه بجامعة الدول العربية بصفتها بيتاً جامعاً ومنبراً للإرادة المشتركة وترسيخ التعاون القضائي العربي.

وأكد وزير العدل خلال كلمته أن قيمة التعاون القضائي العربي تتجلى عملياً حين تمتد خيوط الجريمة المنظمة وإعدادها وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من بلد؛ وهو ما يبرز الأثر البالغ للاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع صون حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.

واستعرض التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيراً إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي. 

كما شدد على البعد الإنساني للعدالة في توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، لتستعيد الأسر أمانها والأوطان استقرارها.

واختتم المستشار وزير العدل كلمته بتأكيد موقف مصر الثابت والراسخ في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجدداً التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل مسعى يزيد التعاون القضائي رسوخاً ويسهم في سرعة إنفاذ الأحكام ورد الحقوق لأصحابها ترسيخاً لسيادة القانون.

وزارة العدل مجلس وزراء العدل العرب الجزائر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل

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