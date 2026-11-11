تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار

أحد أعظم اللاعبين في تاريخ مالاوي، ويُعد الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 71 هدفًا دوليًا.. الحديث هنا عن كينا فيري.

بدأ مسيرته الاحترافية مع عملاق الكرة المالاوية نادي بيج بوليتس، قبل أن ينتقل إلى إسواتيني للعب مع نادي مانزيني واندررز، وقد سجل أكثر من 700 هدف طوال مسيرته مع الأندية والمنتخب.

حمل شارة قيادة منتخب مالاوي وقاده للتتويج بلقب كأس التحدي لشرق ووسط أفريقيا (سيكافا) مرتين متتاليتين عامي 1978 و1979، وسجل 71 هدفًا في 117 مباراة دولية، ليضعه هذا الرصيد ضمن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعالمية.

بعد اعتزاله اتجه للتدريب وتولى تدريب منتخب بلاده لمدة خمس سنوات، قاد حينها مفاجأة بالفوز على منتخب مصر عام 2008 بهدف نظيف، ثم قاد مالاوي للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2010 في أنجولا.

شملت مسيرته التدريبية أندية بارزة في المنطقة، منها بيج بوليتس في مالاوي، وفري ستيت ستارز في جنوب أفريقيا، ومبيا سيتي في تنزانيا، بالإضافة إلى ناديي موتشودي سنتر تشيفز وجوانينج جالاكسي في بوتسوانا، وأخيرًا عمل كنائبا لوزير الشباب والرياضة المالاوي، وتواصل معه موقع صدى البلد، للحديث عن مواجهتي مصر ومالاوي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وجوائز الكاف، وذلك من خلال السطور التالية:

نص الحوار:

كيف ترى مواجهتي مصر ومالاوي المقبلتين في تصفيات أمم إفريقيا؟

ستكون المباريات المقبلة بين مالاوي ومصر حاسمة للغاية لكلا البلدين؛ إذ يعتمد تأهل كل فريق على نتائج هاتين المواجهتين المتتاليتين.

ما رأيك في رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب المصري وتولي علي ماهر المهمة بدلاً منه؟

أعتقد أنك تدرك أنني لا أزال الهداف التاريخي على المستوى الأفريقي برصيد 71 هدفاً، بينما يأتي حسام حسن في المركز الثالث أو الرابع برصيد 65 هدفًا -إذا لم أكن مخطئًا- وهو الذي قاد المنتخب للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لذا فهو يستحق الاحترام، أرى أن قرار إقالته في هذه المرحلة جاء في توقيت غير مناسب؛ كان ينبغي الإبقاء عليه ليقود الفريق مجددًا نحو التأهل للبطولة القادمة، أما بخصوص المدرب الجديد، فلا أعرفه جيدًا، لذا لا يمكنني التعليق عليه.

ما هي نصيحتك لـ دفاع منتخب مالاوي مع محمد صلاح وعمر مرموش؟

تمتلك مالاوي خط دفاع قويًا قادرًا على التعامل مع الضغوط، وأنا على يقين بأنهم لن يمنحوا مساحات لصلاح ومرموش، نظرًا لمعرفتهم الجيدة بأسلوب لعبهما.

في رأيك، من الأقرب للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية من هذه المجموعة؟

أنا شديد الولاء لبلدي، وأؤمن بأن كلاً من مالاوي ومصر تمتلكان فرصة جيدة للتأهل، بشرط أن تحقق مالاوي الفوز على أنجولا ومصر (على أرضها)، وتنتصر أيضًا على جنوب السودان خارج الديار.

من ترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لهذا العام؟

في الوقت الراهن، لا يزال اختياري يقع على السنغالي ساديو ماني.