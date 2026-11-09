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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا لـ مالاوي.. جهاز منتخب مصر الجديد يستقبل نجوم الفراعنة الكبار| صور

نجوم الفراعنة الكبار
نجوم الفراعنة الكبار
حسام الحارتي

بدأ لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم في التوافد على مركز المنتخبات الوطنية، اليوم، للانتظام في المعسكر المقام استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

من المقرر أن يخضع اللاعبون للكشف الطبي والقياسات البدنية، قبل انطلاق التدريبات الجماعية تحت قيادة الجهاز الفني علي ماهر ، الذي يسعى إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية والاطمئنان على حالة جميع العناصر.

ويشهد المعسكر حضور عدد من اللاعبين المحترفين والمحليين، وسط حالة من التركيز والحماس استعدادًا للمباريات المقبلة، حيث يضع الجهاز الفني برنامجًا متكاملًا يتضمن تدريبات بدنية وفنية ومباريات ودية، وفقًا لخطة الإعداد.

أعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، عن القائمة الرسمية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي منتخب مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاءت اختيارات ماهر لقائمة الفراعنة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.  

في خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.  

في خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.  

في خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، ومحمود ممدوح.

منتخب مصر الأول مركز المنتخبات الوطنية علي ماهر

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