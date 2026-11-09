هشام يكن: لا أحد يستطيع التشكيك فيما قدمه حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مصر

حرص هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة دعم وشكر وتقدير إلى حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عقب رحيله عن القيادة الفنية للفراعنة، مؤكدًا تقديره لما قدمه العميد وشقيقه إبراهيم حسن خلال فترة عملهما مع المنتخب الوطني.

وجاءت رسالة هشام يكن في أعقاب رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، بعد فترة تولى خلالها قيادة الفراعنة، ليختتم مشواره مع المنتخب وسط حالة من الجدل والنقاش حول تجربته ونتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وكتب هشام يكن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل الشكر والتقدير للكابتن حسام حسن، مدربًا ورجلًا، فلا أحد يستطيع أن يشكك أو يزايد على ما قدمه التوأم من جهد وعطاء لمصر، أو على عملهما بشرف وأمانة وحب وإخلاص مع منتخبنا الوطني».

وأضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: «أتمنى لك كل التوفيق والخير، وبداية جديدة تليق بك يا عميد. كل الاحترام والتقدير».

وأشاد هشام يكن بالجهد الذي بذله حسام وإبراهيم حسن خلال فترة عملهما مع منتخب مصر، مؤكدًا أن ما قدماه من عطاء وإخلاص يستحق التقدير، بعيدًا عن أي اختلاف في وجهات النظر بشأن التجربة الفنية.

واختتم رسالته بتمنياته لحسام حسن بالتوفيق في خطوته المقبلة، وأن تكون بداية جديدة تليق بمسيرته وتاريخه في كرة القدم المصرية.