مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية بشرق إفريقيا 60%.. والصومال بؤرة النشاط المسلح

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تراجع معدل الهجمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا خلال أكتوبر 2026 بنسبة 60% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، مع استمرار تركز النشاط الإرهابي والعمليات العسكرية داخل الأراضي الصومالية.

وأوضح المرصد، في قراءته الإحصائية والتحليلية لنشاط التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، أن شهر أكتوبر شهد وقوع هجومين إرهابيين فقط، مقابل 5 هجمات خلال سبتمبر، وأسفرت الهجمات عن سقوط 75 قتيلًا و7 مصابين، فيما لم تُسجل أي حالات اختطاف.

وفي المقابل، تراجعت وتيرة جهود مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية بنسبة 40%، إذ نُفذت 3 عمليات عسكرية خلال أكتوبر، مقارنة بـ5 عمليات في سبتمبر. وتركزت العمليات الثلاث جميعها داخل الصومال، وأسفرت عن مقتل 87 عنصرًا إرهابيًا واعتقال 61 آخرين، دون تسجيل أي حالات استسلام.

الصومال تستحوذ على إجمالي النشاط العسكري

وأشار المرصد إلى أن الصومال استحوذ على إجمالي النشاط العسكري والإرهابي المسجل في المنطقة خلال أكتوبر، في حين لم تُسجل أي وقائع أو عمليات إرهابية في كل من كينيا وموزمبيق، وهو ما يعكس استمرار التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها الصومال في التصدي للتنظيمات الإرهابية والحد من تحركاتها.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن انخفاض أعداد الهجمات الإرهابية والعمليات العسكرية في شرق إفريقيا خلال أكتوبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس فاعلية جهود مكافحة الإرهاب، لكنه لا يكفي وحده للحكم بانحسار التهديد الإرهابي بصورة كاملة، خاصة مع استمرار تمركز النشاط المسلح في الصومال وارتفاع حصيلة الضحايا والخسائر البشرية.

وشدد المرصد على أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات الأمنية والعسكرية، رغم أهميتها في إضعاف قدرات التنظيمات الإرهابية والحد من تحركاتها، بل يجب أن تستند إلى استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف المنابع الفكرية والاجتماعية التي تستغلها تلك التنظيمات لاستقطاب الشباب وتجنيدهم.

وأضاف أن هذه المواجهة تتطلب تعزيز نشر الخطاب الديني المعتدل، وتفكيك المفاهيم المغلوطة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية في بناء الوعي المجتمعي وتحصين الأفراد، خاصة الشباب، من الأفكار الهدامة التي تمثل أحد أبرز مصادر استمرار التطرف والإرهاب.