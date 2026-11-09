طرح فيلم "الكلام على إيه" على إحدى المنصات

أعلنت منصة شاهد عن طرح فيلم الكلام على إيه، من بطولة الفنان أحمد حاتم، نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد رفعه من السينمات خلال الاسابيع الماضية.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تجمع أربعة أزواج من خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، إذ يواجه كل ثنائي مواقف محرجة وغير متوقعة في أول ليلة بعد الزواج، ما يضع علاقاتهم أمام اختبار حقيقي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحب والتفاهم على تجاوز الأزمات.

ويقدم العمل هذه الفكرة في إطار كوميدي ساخر، ممزوج برسائل اجتماعية حول العلاقات الإنسانية في بداياتها.

أبطال فيلم الكلام على إيه

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف