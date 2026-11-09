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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح فيلم "الكلام على إيه" على إحدى المنصات

فيلم الكلام على إيه
فيلم الكلام على إيه
أحمد البهى

أعلنت منصة شاهد عن طرح فيلم الكلام على إيه، من بطولة الفنان أحمد حاتم، نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد رفعه من السينمات خلال الاسابيع الماضية.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تجمع أربعة أزواج من خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، إذ يواجه كل ثنائي مواقف محرجة وغير متوقعة في أول ليلة بعد الزواج، ما يضع علاقاتهم أمام اختبار حقيقي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحب والتفاهم على تجاوز الأزمات.

ويقدم العمل هذه الفكرة في إطار كوميدي ساخر، ممزوج برسائل اجتماعية حول العلاقات الإنسانية في بداياتها.

أبطال فيلم الكلام على إيه

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف

فيلم الكلام على إيه الكلام على إيه أبطال فيلم الكلام على إيه الفنان أحمد حاتم أحمد حاتم

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