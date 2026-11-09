في ذكرى رحيله.. "أحمد خليل" رحلة إبداع امتدت بين السينما والدراما

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير أحمد خليل، أحد أعمدة الفن المصري الذين تركوا بصمة لا تُمحى في وجدان الجمهور بفضل أدائه المتفرد وموهبته الاستثنائية. وقد حظي الراحل بمكانة رفيعة في قلوب محبيه وزملاء مهنته على حد سواء؛ إذ لقبه كبار المخرجين بـ "الباشا"، وعُرف بين زملائه في الوسط الفني بـ "البرنس"، بينما وصفه جمهوره بأنه "كوكتيل من الإبداع" تجسيدًا لقدرته الفائقة على التنوع والتميز في تقديم مختلف الشخصيات.

وُلد أحمد محمد إبراهيم خليل في 15 يناير عام 1941 بمدينة (بلقاس) بمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة ريفية محافظة تتمسك بالعادات والتقاليد والمبادئ والأخلاق الحميدة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالعلم والثقافة.

وكان جده يشغل منصب ناظر مدرسة بلقاس الثانوية بمحافظة الدقهلية، فيما كان والده طبيبًا حاصلًا على درجة الدكتوراه من فرنسا في علاج السرطان النخاعي. أما والدته، فكانت حاصلة على ما يعادل شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الفرنسية، وتجيد العزف على البيانو، وكانت تشارك زوجها شغفه بالموسيقى، إذ كان يعزف بدوره على آلة الكمان.

ومنذ طفولته، تعلق أحمد خليل بفن التمثيل، غير أن والده لم يكن مرحبًا في البداية باختياره طريق الفن، إذ كان يتطلع إلى أن يصبح ابنه مهندسًا. وبعد إتمام دراسته الثانوية، نجح أحمد خليل في إقناع والده بالموافقة على التحاقه بمعهد السينما، شريطة دراسة الإخراج، إلا أن حبه للتمثيل دفعه إلى الالتحاق سرًا بقسم التمثيل دون علم والده.

وظل الأمر سرًا حتى حصل على المركز الأول بالقسم، ليكتشف والده حينها موهبته الاستثنائية، ويقتنع بقدراته الفنية، ويقرر دعمه ومساندته في مشواره الفني.

وفي عام 1965، تخرج أحمد خليل في معهد السينما، وعُيّن معيدًا به، ثم انضم إلى فرقة مسرح الجيب، وعمل مع المخرج كرم مطاوع، وشارك في تسع مسرحيات، استطاع خلالها الانتقال من الأدوار الصغيرة والكومبارس إلى أدوار البطولة.

.ومن أبرز المسرحيات التي شارك فيها: "يا طالع الشجرة"، "ياسين وبهية"، "حب تحت الحراسة"، "زهور برية"، "3 وجوه للحب"، واستمر نشاطه المسرحي حتى إلغاء فرقة مسرح الجيب.

وشهد عام 1966 محطة مهمة في حياة الفنان أحمد خليل، حين التقى الرئيس جمال عبد الناصر خلال احتفالات عيد الفن، حيث كرّمه الرئيس تقديرًا لتفوقه وحصوله على المركز الأول على مستوى أكاديمية الفنون بجميع معاهدها المختلفة عام 1965.

وقد اكتسب هذا التكريم أهمية خاصة في حياته، إذ جاء في الوقت الذي كان فيه والده يمر بالمراحل الأخيرة من مرض السرطان، وتمكن من مشاهدة لحظة تكريم نجله عبر شاشة التلفزيون، وهو المشهد الذي ترك أثرًا عميقًا في نفس أحمد خليل وظل عالقًا بذاكرته.

وخلال فترة السبعينيات، وتحديدًا عام 1974، سافر أحمد خليل إلى منطقة الخليج العربي، حيث حقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الفنية المتميزة، كان من أبرزها مسلسل "سليمان الحلبي"، الذي جسّد خلاله شخصية الجنرال الفرنسي كليبر.

وبعد تحقيقه نجاحًا ملحوظًا، عاد أحمد خليل إلى مصر لمواصلة مشواره الفني، وقدم العديد من الأعمال التي عززت حضوره ورسخت مكانته بين نجوم السينما والدراما المصرية.

وفي السينما، ترك الفنان الراحل رصيدًا من المشاركات البارزة في عدد من الأفلام، من بينها: "كتيبة الإعدام"، "جاءنا البيان التالي"، "إعدام بريء"، "القتل اللذيذ"، "امرأة فوق القمة"، "ناصر 56"، "ضد الحكومة"، "فخ الجواسيس"، "الأراجوز"، "الأوغاد".

أما في الدراما التلفزيونية، فقد قدم أحمد خليل مجموعة من المسلسلات المتنوعة والمؤثرة، من بينها: "الساقية تدور"، "الباب في الباب"، "حساب السنين"، "رحلة عذاب"، "الحكر"، "مولد وصاحبه غايب"، "دنيا جديدة"، "الخطيئة".

كما تألق في عدد من الأدوار المهمة بمسلسلات "هوانم جاردن سيتي"، "حديث الصباح والمساء"، "زمن عماد الدين"، "موعد مع الوحوش"، "رد قلبي".

وكانت آخر مشاركاته الفنية حكاية "حكايتي مع الزمان"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، من بطولة الفنانة ميرفت أمين.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج أحمد خليل مرتين؛ كانت الزيجة الأولى من الفنانة سهير البابلي في بدايات مشواره الفني، واستمر الزواج لمدة عامين، قبل أن ينتهي بالانفصال نتيجة عدم التوافق، مع احتفاظ الطرفين بعلاقة ودية أتاحت لهما التعاون والتمثيل معًا في أعمال لاحقة. أما زواجه الثاني، فكان من سيدة ألمانية، واستمر حتى رحيله.

وفي 9 نوفمبر عام 2021، رحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عامًا، متأثرًا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا مميزًا وذكريات لا تُنسى، وأعمالًا ستظل حاضرة في ذاكرة الفن المصري وجمهوره.