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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ميتروبوليتانو يفقد هيبته أمام نجوم البارسا.. كيف فرض برشلونة عقدته على أتلتيكو مدريد للمرة الخامسة على التوالي؟

برشلونة وأتلتيكو مدريد
برشلونة وأتلتيكو مدريد
محمود أحمد

لم تعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب «ميتروبوليتانو» تمثل الاختبار الصعب نفسه للفريق الكتالوني بعدما نجح البلوجرانا في تحويل معقل الروخيبلانكوس إلى محطة لانتصاراته المتتالية مؤكدًا امتلاكه أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة بين الفريقين داخل العاصمة الإسبانية.

وفرض برشلونة واقعًا جديدًا على أتلتيكو مدريد في ملعبه بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في مواجهاتهما بالدوري الإسباني على أرضية ميتروبوليتانو في سلسلة تحمل دلالات تتجاوز مجرد حصد النقاط الثلاث وتعكس قدرة الفريق الكتالوني على التعامل مع واحدة من أصعب الأجواء الجماهيرية في ملاعب الليجا.

وباتت هذه السلسلة مصدر إزعاج حقيقي لأتلتيكو مدريد الذي اعتاد الاعتماد على قوته الدفاعية والضغط الجماهيري في ملعبه لكنه وجد نفسه عاجزًا عن إيقاف التفوق الكتالوني خلال المواجهات الأخيرة لتتحول إحدى أبرز القمم الإسبانية إلى فرصة جديدة لبرشلونة من أجل تأكيد تفوقه خارج ملعبه.

خمسة انتصارات متتالية.. برشلونة يكسر رهبة معقل الروخيبلانكوس

يمثل تحقيق خمسة انتصارات متتالية في ملعب أتلتيكو مدريد إنجازًا لافتًا لبرشلونة خاصة أن ميتروبوليتانو يعد من الملاعب التي يصعب على المنافسين الخروج منها بنتائج إيجابية في ظل الحماس الجماهيري والضغط المستمر الذي يفرضه أصحاب الأرض.

لكن الفريق الكتالوني نجح في تجاوز هذه الظروف وقدم خلال زياراته الأخيرة شخصية تنافسية قوية جعلته قادرًا على فرض أسلوبه وعدم التأثر بالأجواء المحيطة بالمباراة ليحقق سلسلة من النتائج التي عززت مكانته أمام أحد أبرز منافسيه في الكرة الإسبانية.

ولا تتعلق أهمية هذه السلسلة بعدد الانتصارات فقط وإنما بقدرة برشلونة على تكرار التفوق في ملعب واحد وأمام منافس يمتلك أدوات فنية وبدنية تجعله من أصعب الفرق التي يمكن مواجهتها خارج الديار.

عقدة تكتيكية تطارد أتلتيكو مدريد في ملعبه

تضع الانتصارات المتتالية برشلونة في موقف مميز من الناحية النفسية قبل المواجهات المقبلة بعدما أصبح الفريق يدخل إلى ميتروبوليتانو وهو يمتلك سجلًا إيجابيًا يمنحه الثقة في قدرته على الخروج بنتيجة جيدة حتى في ظل الضغط الذي يفرضه أتلتيكو مدريد على منافسيه.

وفي المقابل يجد الفريق المدريدي نفسه أمام تحدٍ متكرر يتعلق بكيفية استعادة هيبته على ملعبه أمام برشلونة بعدما فشل في إيقاف سلسلة الانتصارات الكتالونية خلال خمس مواجهات متتالية بالدوري.

وتكشف هذه المواجهات عن أهمية التفاصيل التكتيكية في صراع الفريقين إذ يحتاج أتلتيكو إلى إيجاد حلول أكثر فاعلية للتعامل مع تحركات لاعبي برشلونة والاستحواذ الذي يفرضه الفريق الكتالوني بدلًا من الاكتفاء بالاعتماد على قوة التنظيم الدفاعي والاندفاع البدني.

كما تمثل قدرة برشلونة على التعامل مع الضغط الجماهيري عاملًا مهمًا في استمرار هذه الأفضلية خاصة أن مواجهة أتلتيكو على أرضه تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والهدوء في بناء الهجمات واستغلال المساحات.

أفضلية نفسية جديدة لبرشلونة في صراع القمة

لا يمكن فصل التفوق المتكرر لبرشلونة في ميتروبوليتانو عن التأثير النفسي الذي تتركه مثل هذه النتائج على الفريقين فالفوز المتكرر في ملعب المنافس يمنح اللاعبين ثقة إضافية ويضع أصحاب الأرض تحت ضغط ضرورة كسر السلسلة واستعادة التوازن.

وبالنسبة لبرشلونة تمثل الانتصارات الخمسة المتتالية مكسبًا معنويًا مهمًا خصوصًا أن أتلتيكو مدريد يظل أحد المنافسين المباشرين على المراكز المتقدمة في الدوري الإسباني كما أن المواجهات بينهما غالبًا ما تحمل أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على اللقب.

أما أتلتيكو فيحتاج إلى تحويل هذه السلسلة السلبية إلى دافع لاستعادة تفوقه خصوصًا أن استمرار العجز أمام برشلونة على ملعبه قد يمنح المنافس أفضلية إضافية في المواجهات المقبلة.

ميتروبوليتانو.. عنوان جديد لتفوق برشلونة خارج الديار

تؤكد سلسلة الانتصارات الخمسة أن برشلونة نجح في بناء أفضلية واضحة أمام أتلتيكو مدريد داخل ملعبه خلال السنوات الأخيرة بعدما تجاوز صعوبة المواجهات في ميتروبوليتانو وفرض حضوره في واحدة من أكثر القمم إثارة في الكرة الإسبانية.

وبينما يبحث أتلتيكو عن طريقة لإنهاء هذه العقدة واستعادة انتصاراته أمام جماهيره يملك برشلونة سجلًا يمنحه الثقة قبل أي مواجهة جديدة بين الطرفين لتبقى مهمة الروخيبلانكوس المقبلة أكبر من مجرد تحقيق الفوز إذ تتعلق أيضًا باستعادة هيبة ملعب تحول في السنوات الأخيرة إلى مسرح لانتصارات غريمه الكتالوني.

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