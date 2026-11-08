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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

254 مواجهة تكشف هيمنة برشلونة على أتلتيكو مدريد.. هل تتواصل الأفضلية الكتالونية في قمة الليجا؟

برشلونة مع أتلتيكو مدريد
برشلونة مع أتلتيكو مدريد
محمود أحمد

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى واحدة من أكثر المواجهات حضورًا في تاريخ كرة القدم الإسبانية عندما يستضيف أتلتيكو مدريد فريق برشلونة في قمة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني تحمل بين تفاصيلها صراعًا يتجاوز حدود النقاط الثلاث ليصل إلى سجل طويل من المواجهات المباشرة بين اثنين من أكبر أندية الليجا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير في ظل القيمة الفنية والتاريخية للفريقين وما تمثله مواجهاتهما دائمًا من اختبار حقيقي للطموحات سواء في سباق المنافسة على لقب الدوري أو فرض السيطرة على الكرة الإسبانية.

ورغم صعوبة التكهن بما ستسفر عنه المواجهة الجديدة فإن الأرقام التاريخية تمنح برشلونة أفضلية واضحة قبل انطلاق اللقاء بعدما فرض الفريق الكتالوني تفوقه على أتلتيكو مدريد في عدد الانتصارات والأهداف خلال سجل طويل من الصدامات التي امتدت عبر مختلف البطولات.

برشلونة صاحب الكلمة الأعلى في تاريخ المواجهات

تكشف الإحصائيات التاريخية عن حجم التفوق الذي فرضه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بعدما التقى الفريقان في 254 مباراة بمختلف المسابقات نجح خلالها النادي الكتالوني في تحقيق 116 انتصارًا مقابل 81 فوزًا للفريق المدريدي بينما انتهت 57 مواجهة بالتعادل.

ولا يتوقف التفوق الكتالوني عند عدد مرات الفوز فقط بل يمتد إلى الفاعلية الهجومية إذ سجل لاعبو برشلونة 474 هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد مقابل 374 هدفًا للفريق المدريدي ليصل الفارق التهديفي إلى 100 هدف كاملة لصالح البلوجرانا.

وتعكس هذه الأرقام قدرة برشلونة على فرض حضوره الهجومي في المواجهات التاريخية أمام أتلتيكو الذي ظل على مدار سنوات طويلة أحد أبرز منافسيه محليًا رغم اختلاف الظروف الفنية وتغير الأجيال والأجهزة التدريبية في كلا الناديين.

تفوق كتالوني مستمر في منافسات الليجا

وعلى صعيد الدوري الإسباني تبدو الأفضلية التاريخية لبرشلونة أكثر وضوحًا بعدما جمعته 178 مواجهة بأتلتيكو مدريد في المسابقة حقق خلالها الفريق الكتالوني الفوز في 83 مباراة بينما اكتفى منافسه المدريدي بـ53 انتصارًا وانتهت 42 مواجهة بالتعادل.

وتؤكد هذه الحصيلة أن برشلونة نجح في بناء أفضلية واضحة داخل منافسات الليجا تحديدًا سواء على مستوى الانتصارات أو القدرة على حسم المواجهات المباشرة وهو ما يمنح سجله التاريخي أمام أتلتيكو طابعًا خاصًا قبل تجدد الصراع بينهما.

لكن الأرقام رغم أهميتها لا تمنح ضمانات بشأن نتيجة المواجهة المقبلة خصوصًا أن مباريات الفريقين كثيرًا ما حملت حسابات مختلفة في ظل الطبيعة التنافسية لأتلتيكو مدريد وقدرته على تحويل المباريات الكبرى إلى اختبارات معقدة لمنافسيه.

صراع لا تحسمه لغة الأرقام وحدها

وتحمل مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة دائمًا أهمية تتجاوز مجرد إضافة انتصار جديد إلى سجل المواجهات التاريخية إذ تمثل فرصة لكل طرف لإثبات تفوقه في واحدة من أبرز مباريات الموسم.

ويدخل برشلونة اللقاء مدعومًا بأفضلية تاريخية كبيرة لكنه يدرك أن مواجهة أتلتيكو على ملعبه لا تخضع بالضرورة لحسابات الماضي بينما يتطلع الفريق المدريدي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقليص الفارق في سجل المواجهات وتسجيل انتصار جديد على أحد أبرز منافسيه.

أتلتيكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني كرة القدم الإسبانية الليجا منافسات الليجا البلوجرانا

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