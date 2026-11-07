كيف يخطط برشلونة لعلاج أزمة الدفاع؟ لوكيبا كلمة السر وصفقة الـ65 مليون يورو تقترب

بدأت إدارة برشلونة الإسباني التحرك مبكرًا لإعادة ترتيب أوراق الخط الخلفي ووضع حلول لأزمة التدعيم الدفاعي قبل انطلاق الموسم المقبل بعدما حددت المدافع الفرنسي كاستيلو لوكيبا لاعب لايبزيج الألماني باعتباره أحد أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي تحركات النادي الكتالوني في إطار توجه واضح نحو الاستثمار في عناصر دفاعية شابة تمتلك القدرة على تقديم الإضافة الفورية وفي الوقت نفسه تشكل جزءًا من مشروع الفريق على المدى الطويل خاصة مع رغبة الإدارة في توفير بدائل قوية تمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع الاستحقاقات المحلية والقارية.

ولم يعد اهتمام برشلونة بضم لوكيبا مجرد متابعة عابرة بعدما فتح النادي قنوات اتصال لبحث إمكانية إتمام الصفقة وسط مؤشرات إيجابية بشأن موقف اللاعب من الانتقال إلى ملعب كامب نو وهو ما قد يمنح مسؤولي النادي أفضلية في سباق التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

لوكيبا.. هدف برشلونة الأول لتدعيم قلب الدفاع

برز اسم كاستيلو لوكيبا بقوة داخل حسابات برشلونة في ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها المدافع الفرنسي والتي تجعله أحد الخيارات المناسبة لتدعيم مركز قلب الدفاع الذي يمثل إحدى الأولويات التي تسعى الإدارة الكتالونية إلى معالجتها قبل الموسم الجديد.

ويحظى اللاعب باهتمام برشلونة في وقت يبحث فيه النادي عن تدعيمات دفاعية قادرة على التعامل مع متطلبات المنافسة على أكثر من بطولة خصوصًا أن طبيعة أسلوب الفريق الكتالوني تفرض على مدافعيه امتلاك قدرات فنية وبدنية تساعدهم على التعامل مع الضغط العالي وبناء اللعب من الخلف.

وتعززت فرص برشلونة في حسم الصفقة بعدما أبدى لوكيبا رغبة في الانتقال إلى النادي الإسباني إلى جانب اتخاذه خطوة تتعلق بمستقبله الاحترافي تمثلت في الانتقال إلى وكالة اللاعبين التي تمثل مواطنه جول كوندي مدافع الفريق الكتالوني.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تسهيل المفاوضات المحتملة في ظل وجود صلة بين اللاعب والبيئة المحيطة بأحد عناصر برشلونة الدفاعية وإن كانت لا تعني بالضرورة حسم انتقاله إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

65 مليون يورو بدلًا من 80.. برشلونة يترقب التوقيت المناسب

ويمثل الجانب المالي أحد أهم العوامل التي قد تساعد برشلونة على إتمام الصفقة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تفرض على إدارة النادي دراسة تكلفة كل تعاقد بعناية ومحاولة الوصول إلى أفضل قيمة ممكنة مقابل التدعيمات الجديدة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد لوكيبا مع لايبزيغ 80 مليون يورو إلا أن هذه القيمة من المنتظر أن تنخفض إلى 65 مليون يورو خلال يونيو المقبل وهو ما يمنح برشلونة فرصة للتفاوض على ضم اللاعب بتكلفة أقل مقارنة بما قد يتحمله النادي إذا قرر التحرك قبل الموعد المحدد.

ويبدو أن الميركاتو الصيفي يمثل التوقيت الأكثر واقعية لإتمام الصفقة بعدما أبدى لايبزيغ عدم استعداده للتخلي عن مدافعه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الأمر الذي يدفع مسؤولي برشلونة إلى مواصلة مراقبة الموقف وتجهيز خطواتهم تحسبًا للدخول في مفاوضات حاسمة بنهاية الموسم.

وتعكس هذه الحسابات رغبة الإدارة الكتالونية في الجمع بين تلبية الاحتياجات الفنية والحفاظ على التوازن المالي خصوصًا أن التعاقد مع مدافع جديد قد يتطلب ميزانية كبيرة وهو ما يجعل الاستفادة من انخفاض الشرط الجزائي فرصة لا ترغب في إهدارها.

لماذا أصبح تدعيم الدفاع أولوية داخل برشلونة؟

لا تنفصل تحركات برشلونة لضم لوكيبا عن طموحات الفريق في الحفاظ على موقعه بين كبار الكرة الأوروبية إذ يدرك مسؤولو النادي أن المنافسة على الألقاب الكبرى تحتاج إلى امتلاك خط دفاع قادر على التعامل مع ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات وليس الاعتماد على مجموعة محدودة من العناصر الأساسية.

ويحتاج برشلونة إلى زيادة عمق قائمته الدفاعية بما يسمح للجهاز الفني بتدوير اللاعبين دون التأثير بصورة كبيرة على مستوى الفريق خاصة مع تلاحم المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وارتفاع احتمالات التعرض للإصابات والإجهاد خلال المراحل الحاسمة من الموسم.

كما أن البحث عن مدافع شاب يتناسب مع فلسفة النادي الفنية يمنح برشلونة فرصة للاستفادة منه لسنوات طويلة بدلًا من الاكتفاء بحلول قصيرة الأجل وهو ما يفسر الاهتمام بضم لوكيبا الذي يمثل خيارًا يتماشى مع استراتيجية بناء فريق قادر على المنافسة مستقبلًا.

ومن هذا المنطلق لا تبدو الصفقة مجرد إضافة اسم جديد إلى قائمة المدافعين وإنما خطوة محتملة ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل الخط الخلفي وتوفير العناصر القادرة على منح الفريق الاستقرار الدفاعي المطلوب.

اختبار أتلتيكو مدريد يكشف أهمية المرحلة المقبلة

وتأتي تحركات برشلونة في سوق الانتقالات بالتزامن مع دخول الفريق مرحلة بالغة الأهمية من الموسم حيث يستعد لخوض مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد في اختبار مباشر لطموحاته في الاحتفاظ بصدارة الدوري الإسباني.

ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات مقابل هزيمة واحدة خلال أول 11 جولة بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 28 نقطة من تسعة انتصارات وتعادل وهزيمة.

وتمنح المباراة برشلونة فرصة لتوسيع الفارق مع منافسه المباشر إلى خمس نقاط في حالة تحقيق الانتصار بينما سيكون أتلتيكو أمام فرصة انتزاع الصدارة حال خروجه بالنقاط الثلاث وهو ما يرفع من أهمية المواجهة بالنسبة للفريقين.

ولا تتوقف التحديات عند هذه المباراة إذ ينتظر برشلونة جدول مزدحم خلال الفترة المقبلة يبدأ بمواجهة فياريال يوم 22 نوفمبر ثم السفر إلى أذربيجان لمواجهة صباح يوم 25 نوفمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا قبل استقبال ديبورتيفو لاكورونيا يوم 29 نوفمبر.

وتتواصل الاختبارات خلال ديسمبر بمواجهة أتلتيكو مدريد يوم 2 ديسمبر ثم سيلتا فيجو يوم 6 ديسمبر قبل استقبال مانشستر سيتي يوم 8 ديسمبر في مواجهة أوروبية مرتقبة.