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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دفعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني..تفاصيل

برشلونة
برشلونة
علا محمد

تلقى برشلونة أنباء إيجابية قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعدما اقترب لاعبان من العودة إلى حسابات المدرب هانز فليك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية أن إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن تعافيا من إصابتيهما، وأصبحا مرشحين للظهور ضمن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة كتيبة دييجو سيميوني.

وغاب جارسيا منذ إصابته في الفخذ خلال لقاء ريال بيتيس الشهر الماضي، ما حرمه من المشاركة في عدة مواجهات مهمة أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد وديبورتيفو ألافيس وأستون فيلا. لكنه عاد مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية، ليصبح قريبًا من استعادة مكانه.

واضافت أما كريستنسن، فابتعد عن الملاعب لنحو شهرين بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة إشبيلية، قبل أن يستعيد جاهزيته ويقترب من العودة للمشاركة.

ولا تزال الشكوك تحيط بموقف الفرنسي جول كوندي، الذي لم يعد إلى التدريبات الجماعية، ما يرجح غيابه عن المباراة، إلى جانب رودري المصاب أمام أستون فيلا.

برشلونة أتلتيكو مدريد ملعب واندا ميتروبوليتانو الدوري الإسباني هانز فليك

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