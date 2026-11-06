محمد صلاح يتخطى جيمي كاراجر وزلاتان إبراهيموفيتش برقم تاريخي في البطولات الأوروبية

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه في سجلات الأرقام القياسية بالبطولات الأوروبية، بعدما شارك مع فريقه طرابزون سبور في مواجهة فرايبورج، التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

واستضاف ملعب «بابارا بارك» المواجهة التي انتهت بخسارة طرابزون سبور بهدف دون رد، ليتلقى الفريق هزيمته الأولى في مشواره الأوروبي هذا الموسم.

وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة، ليصل إلى ظهوره رقم 151 في البطولات الأوروبية، وفقًا لما ذكره موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، محققًا إنجازًا جديدًا في مسيرته الاحترافية.

محمد صلاح يتفوق على أساطير كرة القدم الأوروبية

وبحسب موقع «يويفا»، خاض صلاح 151 مباراة في المسابقات الأوروبية، التي تشمل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، وذلك بقميص أندية بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول وطرابزون سبور.

وبهذا الرقم، تجاوز النجم المصري كلًا من جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، الذي خاض 150 مباراة أوروبية بقميص الريدز، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي وصل إلى العدد نفسه من المشاركات مع أندية أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

صلاح ينضم إلى قائمة تاريخية في الجولة الثانية

وكان محمد صلاح قد وصل إلى حاجز 150 مباراة أوروبية خلال مشاركته مع طرابزون سبور أمام هارتس في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي، ليصبح أحدث المنضمين إلى قائمة اللاعبين الذين بلغوا هذا الرقم.

ورغم خسارة فريقه أمام فرايبورج، فإن صلاح نجح في إضافة إنجاز فردي جديد إلى مسيرته، بعدما تجاوز أسماء بارزة في تاريخ كرة القدم الأوروبية من حيث عدد المشاركات القارية.