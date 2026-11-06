أكد محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو ورئيس البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار، سعادته بالنتائج التي تحققها البعثة المصرية خلال منافسات الدورة، مشيرًا إلى أن اللاعبين يقدمون مستويات قوية تعكس تطور الرياضة المصرية.

مطيع: نتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي للرياضة المصرية في أولمبياد الشباب

وقال مطيع في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ببرنامج 7×1 مع الإعلامية لمياء نبيل، إن البعثة تتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد اليوم، بحصد زين هشام الميدالية الذهبية الثالثة له في الدورة، في خطوة تمثل إنجازًا تاريخيًا للرياضة المصرية، إلى جانب السعي لحصد الميدالية الذهبية الرابعة لمصر في منافسات أولمبياد الشباب بداكار في إنجاز يتم تحقيقه لأول مرة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو أنه سعيد بتحقيق علي الرملي ميدالية في منافسات الجودو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة خطة إعداد طويلة الأجل، تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

واختتم مطيع تصريحاته بالتأكيد على أن الجودو المصري بدأ خلال الفترة الماضية في تكوين جيل جديد يمتلك مقومات المنافسة على المستوى العالمي، مشددًا على أن النتائج التي تتحقق حاليًا في دورة الألعاب الأولمبية للشباب تمثل انعكاسًا لنجاح هذه الرؤية وخطة العمل الموضوعة لتطوير اللعبة.