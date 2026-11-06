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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة في أحدث جلسة تصوير

بوسي
بوسي
قاسم

شاركت المطربة بوسي جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة من أحدث جلسات التصوير الخاصة بها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية لافتة.

واختارت بوسي في هذه الإطلالة فستانًا باللون الأبيض، نسّقت معه نظارة شمسية أضفت على مظهرها لمسة عصرية وجذابة، لتجمع بين البساطة والأناقة في آن واحد.

شاركت بوسي مؤخرا في أغنية مع المطرب محمود العسيلي من فيلم “السادة الأفاضل”، وتدور أحداث الفيلم فى قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب جلال، سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه، يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

الفيلم يضم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

بوسي صور بوسي أغاني بوسي

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