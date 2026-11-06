فيراري تستعير تقنية من الهواتف الذكية لبطارية أولى سياراتها الكهربائية

رغم الانقسام الواسع والجدل الكبير الذي أثاره التصميم الخارجي لسيارة «فيراري لوتشي» – أول سيارة كهربائية بالكامل من الصانع الإيطالي – إلا أن الشركة أعلنت عن نفاد دفعات الإنتاج الأولى لبدء التسليمات الرسمية، مشيرة إلى تركيز مبيعاتها بشكل مكثف في السوق الصينية.

ولم تقتصر الاستعارة التقنية في تطوير «لوتشي» على استلهام المفاهيم البرمجية والشاشات التفاعلية من شركة «سامسونج»، بل امتدت لتشمل هندسة خلية البطارية نفسها المستمدة مباشرة من تقنيات الهواتف الذكية.

خلايا كيسية مطورة بالشراكة مع «SK On»

تعاونت «فيراري» مع شركة (SK On) الكورية الجنوبية لتطوير خلايا بطارية كيسية (Pouch-type cells) مخصصة للطراز الجديد.

وتعد هذه الخلايا الكيسية النمط الشائع والمستخدم في بطاريات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، غير أن إعادة تطبيقها في سيارة كهربائية فائقة الأداء استلزم حل تحديات هندسية معقدة تتعلق بإدارة الحرارة وتدفق التيار الكهربائي العالي.

وأوضح "أندريا بينوتي" رئيس مشروع «لوتشي»، أن الشركة الكورية قامت بتعديل تصميم طرف الخلية (Cell tab design) لتمكين توصيل تيار أعلى بكثير من التصنيف الاسمي المعتاد، مِمَّا أدى إلى رفع الكثافة اللوحية للقوة وتأمين الأداء الرياضي المطلوب لسيارات العلامة الإيطالية.

حزمة بطارية بسعة 122 كيلوواط/ساعة وقابلة للتحديث

تعتمد «فيراري لوتشي» على حزمة بطارية ضخمة بسعة 122 كيلوواط/ساعة تعمل بمهندسية كهربائية بجهد 800 فولت، وتتألف من 210 خلايا كيسية موزعة على 15 وحدة.

وتتميز الحزمة بتصميم مدمج يشكل جزءًا هيكليًا من شاسيه السيارة لتخفيض مركز الجاذبية، بالتوازي مع تطوير نظام يستهدف إمكانية تبديل وتحديث الخلايا بشكل مستقل مستقبلاً، لضمان استدامة الأداء على المدى الطويل والحفاظ على القيمة الاستثمارية للسيارة.