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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موستانج شيلبي GT500 وحيدة في العالم بهيكل كامل من ألياف الكربون

شيلبي موستانج GT500
شيلبي موستانج GT500
عزة عاطف

كشفت شركة «كلاسيك ريكريشنز» الأمريكية عن مشروعها الأحدث «GT500CR Carbon»، والذي يمثل النموذج الوحيد في العالم المرخص رسميًّا من علامة «شيلبي» لسيارة «فورد شيلبي موستانج GT500» المكسوة بهيكل مصنع بالكامل من ألياف الكربون الفضائية.

ويجمع هذا الإصدار الاستثنائي بين التصميم الكلاسيكي الشهير لطرازات عامي 1967 و1968 والهندسة الميكانيكية الحديثة فائقة الأداء.

هيكل فضائي متطور ومنظومات تعليق حديثة

تتميز «GT500CR Carbon» عن النسخ التقليدية المصنوعة من الصلب باعتماد ألواح خارجية من ألياف الكربون خفيفة الوزن ذات الصلابة الفائقة، والمطلية بطلاء «Glasurit» المتطور من شركة «BASF»، مع تزويد غطاء المحرك وحقيبة الأمتعة بمفصلات خاصة مصنعة لدى (Ringbrothers).

وتستند السيارة إلى شاسيه أنبوبي حديث مزود بنظام تعليق أمامي مستقل «Aluma-Frame» من «ديترويت سبيد»، ونظام تعليق خلفي رباعي الوصلات «QuadraLink»، بالتوازي مع ممتصات صدمات إلكترونية قابلة للتعديل «Elec-Tron» من «نيترون» لضمان أعلى مستويات الاتزان على السرعات العالية.

أداء ميكانيكي قوي ورخصة رسمية معتمدة

تعتمد السيارة على محرك ثماني الأسطوانات «Coyote V8» بسعة 5.0 لتر من تطوير قسم «فورد بيرفورمانس»، مع توافر نسخ شاحن فائق تصل قوتها إلى 900 حصان متصلة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي من 10 سرعات.

وتحصل كل سيارة تُنتجها الشركة في ورشها بمدينة بنساكولا بولاية فلوريدا على رقم تسلسلي معتمد يدرج رسمياً في السجل العالمي لشركة «شيلبي أمريكان»، وتبدأ أسعار هذه الفئة الاستثنائية المحدودة من 549,900 دولار أمريكي.

شيلبي موستانج GT500
شيلبي موستانج GT500 مواصفات Classic Recreations GT500CR Carbon فورد Shelby GT500CR سيارات موستانج الكلاسيكية فورد كويوتي V8

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