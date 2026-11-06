وزارة البترول: نتائج إيجابية من حفر بئر «نسيم-1X» الاستكشافي بالبحر المتوسط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج إيجابية من حفر البئر الاستكشافية «نسيم-1X» للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز طيبة بالبحر المتوسط، حيث كشفت أعمال الحفر والتقييم المبدئي عن وجود طبقة حاملة للغاز الطبيعي ذات خصائص بتروفيزيقية متميزة، مع تقديرات أولية تشير إلى وجود نحو 200 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في المكمن.

ويأتي هذا الكشف في ضوء تنامي أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز، مدعومًا بتحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وما تحقق من تسوية مستحقات شركاء الاستثمار، بما يعزز ثقة الشركات العالمية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث عن موارد جديدة من البترول والغاز.

وأوضحت الوزارة أن البئر تقع بمنطقة امتياز طيبة التي تستثمر فيها شركة إيني الإيطالية كمشغل رئيسي، بالشراكة مع شركة وودسايد الأسترالية، فيما قامت شركة بتروبل، القائمة بالعمليات، بتنفيذ أعمال حفر البئر نيابة عن الشركاء.

وأظهرت نتائج التقييم المبدئي وجود خصائص بتروفيزيقية متميزة في الصخور الحاملة للغاز، بسمك صافٍ للطبقة المنتجة يبلغ نحو 15 مترًا بالعمق الرأسي الحقيقي، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز الأصلي بالمكمن يُقدر بنحو 200 مليار قدم مكعب.

وتتواصل حاليًا الدراسات الفنية والمكمنية لإجراء المزيد من التقييم للمكمن وتحديد حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج والإمكانات الإنتاجية للبئر، تمهيدًا لوضع خطة تنمية وإنتاج الغاز.

وفي إطار الإسراع بالاستفادة من نتائج الكشف، يجري التخطيط لربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة، من خلال تنفيذ خط لنقل الغاز بطول نحو 22 كيلومترًا، لربطها بخط أبو ماضي – الجميل، بما يتيح الاستفادة من البنية التحتية المتاحة، ويختصر الوقت اللازم لوضع الكشف على خريطة الإنتاج، ويسهم في دعم إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي.