محافظ أسيوط: انطلاق اللقاءات التعريفية للأعضاء الجدد استعدادًا لانتخابات برلمان الشباب 2026

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بتمكين الشباب وإعداد كوادر واعية وقادرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، من خلال تنمية وعيهم الدستوري والبرلماني، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على آليات العمل المؤسسي وممارسة الحوار والتعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أهمية نماذج المحاكاة البرلمانية في صقل مهارات الشباب وتأهيلهم لتحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، بدأت تنفيذ أولى اللقاءات التعريفية والتثقيفية للأعضاء الجدد المسجلين ببرلمان شباب مصر 2026، استعدادًا للانتخابات، ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمختلف المحافظات تحت شعار "كُن قياديًا.. كُن مؤثرًا"، برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع المحافظة.

وأضاف المحافظ أن اللقاء الأول استهدف أعضاء الدائرة الأولى بمركز أسيوط، بمركز إعلام أسيوط، بحضور الدكتور محمد علي شتات، وكيل المديرية للشباب، وعاطف محمد، معاون وكيل الوزارة ومدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وعبير جمعة، مدير مركز إعلام أسيوط، وتضمن محاضرة تثقيفية قدمها المهندس عبد العزيز ناصر، الكادر والمدرب البرلماني بوزارة الشباب والرياضة، تناولت التعريف بالدستور المصري، وطبيعة عمل البرلمان واختصاصاته، والدوائر الانتخابية وتقسيماتها، ودور المؤسسة البرلمانية في مناقشة القضايا العامة والتعبير عن احتياجات المجتمع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن اللقاء تناول كذلك دور وزارة الشباب والرياضة في تفعيل نماذج المحاكاة البرلمانية، وفي مقدمتها برلمان شباب مصر، باعتبارها منصة تدريبية تتيح للشباب التعرف على الممارسات البرلمانية واكتساب الخبرات اللازمة للعمل المؤسسي، وتنمية مهارات الحوار والمناقشة وتكوين الرأي المستند إلى المعرفة، بما يعزز قدرتهم على المشاركة في الشأن العام.

ولفت المحافظ إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ 143 لقاءً تثقيفيًا خلال شهر نوفمبر الجاري بمختلف المحافظات، بهدف تعريف الأعضاء الجدد بأسس العمل البرلماني والإجراءات الانتخابية، وتأهيلهم لخوض انتخابات برلمان الشباب 2026 على أساس من الوعي والمعرفة، وإعداد جيل من الشباب القادر على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.