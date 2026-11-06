محافظ أسيوط: استكمال رصف شوارع تقسيم الحقوقيين الوليدية بحي شرق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمختلف المراكز والأحياء، من خلال استكمال أعمال الرصف وتحسين حالة الشوارع، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط برئاسة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، انتهت من أعمال رصف شارعي رقم 8، ضمن أعمال استكمال رصف شوارع منطقة تقسيم الحقوقيين بمنطقة الوليدية، في إطار خطة الحي لتحسين حالة الشوارع ورفع كفاءتها، وذلك بمتابعة أكرم الجاكي، نائب رئيس الحي، ومحمد جمال، مدير مشروع الرصف، وعماد حمدي، مشرف وحدة الرصف.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق السكنية، بما يحقق السيولة المرورية ويسهل حركة الانتقال، ويستجيب لاحتياجات المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف، ومواصلة متابعة المشروعات ميدانيًا لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.