بمشاركة 28 مدرسة ومعهدًا أزهريًا .. جامعة أسيوط تنظم المهرجان السنوي لمواهب الطفل

شهد الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء فعاليات المهرجان السنوي الحادي عشر لمواهب الطفل المصري، المخصص لطلاب المرحلة الإعدادية.

وذلك تحت شعار «حكايات من نصر أكتوبر»، والذي نظمته كلية التربية النوعية بالجامعة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط، بمشاركة 28 مدرسة إعدادية ومعهدًا إعداديًا أزهريًا، وذلك تحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد الكلية.

وجاء تنظيم المهرجان تحت إشراف الدكتورة دعاء عبدالمحسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور سعيد مصطفى محمد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور علي محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور وليد رجائي، مستشار اللجنة الفنية بالكلية، والدكتور إبراهيم محمد قدري، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية، و غادة وحيد، مدير رعاية الطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، حرص الجامعة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية الموجهة للأطفال والنشء، باعتبارها رافدًا مهمًا لاكتشاف المواهب المبكرة وتنمية القدرات الإبداعية وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة. وأشار إلى أن الاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر من خلال أعمال فنية وإبداعية يقدمها الطلاب يسهم في تعريفهم ببطولات الوطن وتضحيات أبنائه، ويعزز وعيهم بتاريخهم الوطني، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية في تنظيم المهرجان وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين الكحكي عن تقديرها لدعم إدارة الجامعة المتواصل للأنشطة الفنية والإبداعية، وحرصها على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، كما وجهت الشكر إلى الدكتور وجدي رفعت نخلة، العميد السابق للكلية وصاحب فكرة المهرجان، تقديرًا لجهوده في رعاية المواهب الفنية لدى طلاب المدارس واحتضانها داخل الكلية.

وأوضحت الدكتورة دعاء عبد المحسن أن المهرجان أتاح للطلاب فرصة التنافس في مجموعة متنوعة من المجالات الفنية والإبداعية، تضمنت الفنون التشكيلية، من خلال تجميع اللوحات المشاركة في جدارية فنية تجسد انتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب عروض الاستعراض، والغناء الفردي للأغاني الوطنية، والإنشاد الديني.

وأشاد محمد إبراهيم الدسوقي بفكرة المهرجان ومستوى تنظيمه، مثمنًا المواهب المتميزة التي قدمها الطلاب في مختلف مجالات المسابقة، ومؤكدًا أهمية استمرار مشاركتهم في الأنشطة الطلابية لما تسهم به في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتعزيز تفوقهم الدراسي، وإعدادهم للمشاركة الإيجابية في المحافل المحلية والدولية.

ومن جانبه، نقل الدكتور إبراهيم محمد قدري تحيات قيادات الأزهر الشريف إلى جامعة أسيوط، معربًا عن سعادته بمشاركة المعاهد الإعدادية الأزهرية في المهرجان للمرة الأولى، ومؤكدًا أهمية هذه المشاركة في تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والمنطقة الأزهرية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الفعاليات حضور نخبة من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في لجنة التحكيم، ومديري الإدارات التعليمية والمدارس والمعاهد الأزهرية المشاركة، ومشرفي المدارس والعاملين بالكلية.