قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مخرات السيول بساحل سليم ودرنكة.. ويكلف بمراجعة جاهزية منظومة الحماية استعدادًا لموسم الشتاء

محافظ أسيوط يتفقد مخرات السيول بساحل سليم ودرنكة
محافظ أسيوط يتفقد مخرات السيول بساحل سليم ودرنكة
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد عدد من مخرات السيول بمركزي ساحل سليم وأسيوط، للوقوف على حالتها الفنية والإنشائية والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب وتصريف أي تدفقات مائية محتملة، في إطار خطة المحافظة للاستعداد المبكر لموسم الشتاء، ورفع كفاءة منظومة الحماية من المخاطر الطبيعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030. جاء ذلك بحضور المهندس أبو العيون فرحات مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعواطف درويش وعلي عطا وأحمد ماهر نواب رئس مركز ساحل سليم، ورؤساء القرى، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع الري بالمحافظة. واستهل المحافظ جولته بتفقد مخر السيل الطبيعي بقرية النزلة المستجدة التابعة لمركز ساحل سليم، حيث استمع إلى شرح من المهندس أبو العيون فرحات، أوضح خلاله أن وزارة الموارد المائية والري نفذت إجراءات استباقية لحماية المناطق المحيطة بالمجرى، تضمنت إقامة سد إعاقة بطول 65 مترًا، بهدف الحد من مخاطر تدفقات السيول وتأمين المناطق المعرضة لها. وعقب ذلك، تفقد اللواء محمد علوان مخرات السيول الصناعية بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، والتي تضم مخرجين رئيسيين لتصريف مياه السيول، نفذتهما وزارة الموارد المائية والري، حيث شملت الجولة مراجعة مخر السيل القبلي بمنطقة مساكن السيول، بطول 450 مترًا، والذي يبدأ من الهضبة ويمر أسفل طريق أسيوط ـ الغنايم عبر بربخ خرساني مزود بفتحة، وصولًا إلى ترعة الدويني، ثم مصرف الزاوية ومصرف الزنار وصولًا إلى نهر النيل. كما تفقد المحافظ مخر السيل البحري المجاور لمصنع السلام، والذي يمتد بطول 2.25 كيلومتر، بدءًا من الهضبة، ويمر أسفل طريق أسيوط ـ الغنايم عبر بربخ خرساني مزود بأربع فتحات، وصولًا إلى مصرف الزاوية ثم مصرف الزنار ونهر النيل، بما يتيح تصريف تدفقات المياه عبر المسارات المخصصة لها. وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تنفذ خطة استباقية متكاملة لرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، والحفاظ على مخرات السيول من التعديات والإشغالات، وإزالة أي عوائق قد تؤثر على كفاءتها، مع الاستفادة من مياه السيول وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الحماية من المخاطر والاستفادة من الموارد المائية. كما كلف اللواء محمد علوان بتشكيل لجان ومجموعات عمل للمرور الدوري على جميع مواقع مخرات السيول بمختلف أنحاء المحافظة، ومراجعة جاهزيتها، واستمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، مع إعداد تقارير دورية عن الحالة الفنية للمخرات ورفعها للجهات المختصة، بما يضمن سرعة تدارك أوجه القصور وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة المخاطر وحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات. 

من جانبه، أوضح المهندس أبو العيون فرحات، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، أن منظومة الحماية من أخطار السيول بالمحافظة تضم عددًا من المنشآت والأعمال الهندسية، تشمل مخرين صناعيين للسيول بقرية درنكة، و16 واديًا طبيعيًا للسيول شرق وغرب النيل، إلى جانب 59 سد إعاقة، و11 جسر حماية، و3 حواجز توجيه، و3 بحيرات تخزين، لافتًا إلى استمرار أعمال المراجعة والتطهير والصيانة لجميع عناصر المنظومة، بالتوازي مع المرور الفني المتخصص للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها مضيفًا أن سدود الإعاقة موزعة شرق وغرب النيل، ومزودة بمواسير لتصريف مياه السيول إلى الترع والمصارف القريبة.

أسيوط مخرات السيول ساحل سليم تدفقات مائية موسم الشتاء المخاطر الطبيعية مخرات السيول الصناعية مياه السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

عودة عبلة كامل

عودة بعد غياب طويل.. محاولات لاقناع عبلة كامل بالعودة للتمثيل

سر عمره ٢٦٠٠ عام

تحت أرض الدلتا.. مدينة أثرية تخفي سرا عمره 2600 عام

اسرار تيم حسن

رسالة مؤلمة … تيم حسن يكشف تفاصيل رحيل شقيقه وفقدان والده الذاكرة

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد