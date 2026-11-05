محافظ أسيوط يتفقد مخرات السيول بساحل سليم ودرنكة.. ويكلف بمراجعة جاهزية منظومة الحماية استعدادًا لموسم الشتاء

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد عدد من مخرات السيول بمركزي ساحل سليم وأسيوط، للوقوف على حالتها الفنية والإنشائية والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب وتصريف أي تدفقات مائية محتملة، في إطار خطة المحافظة للاستعداد المبكر لموسم الشتاء، ورفع كفاءة منظومة الحماية من المخاطر الطبيعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030. جاء ذلك بحضور المهندس أبو العيون فرحات مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعواطف درويش وعلي عطا وأحمد ماهر نواب رئس مركز ساحل سليم، ورؤساء القرى، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع الري بالمحافظة. واستهل المحافظ جولته بتفقد مخر السيل الطبيعي بقرية النزلة المستجدة التابعة لمركز ساحل سليم، حيث استمع إلى شرح من المهندس أبو العيون فرحات، أوضح خلاله أن وزارة الموارد المائية والري نفذت إجراءات استباقية لحماية المناطق المحيطة بالمجرى، تضمنت إقامة سد إعاقة بطول 65 مترًا، بهدف الحد من مخاطر تدفقات السيول وتأمين المناطق المعرضة لها. وعقب ذلك، تفقد اللواء محمد علوان مخرات السيول الصناعية بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، والتي تضم مخرجين رئيسيين لتصريف مياه السيول، نفذتهما وزارة الموارد المائية والري، حيث شملت الجولة مراجعة مخر السيل القبلي بمنطقة مساكن السيول، بطول 450 مترًا، والذي يبدأ من الهضبة ويمر أسفل طريق أسيوط ـ الغنايم عبر بربخ خرساني مزود بفتحة، وصولًا إلى ترعة الدويني، ثم مصرف الزاوية ومصرف الزنار وصولًا إلى نهر النيل. كما تفقد المحافظ مخر السيل البحري المجاور لمصنع السلام، والذي يمتد بطول 2.25 كيلومتر، بدءًا من الهضبة، ويمر أسفل طريق أسيوط ـ الغنايم عبر بربخ خرساني مزود بأربع فتحات، وصولًا إلى مصرف الزاوية ثم مصرف الزنار ونهر النيل، بما يتيح تصريف تدفقات المياه عبر المسارات المخصصة لها. وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تنفذ خطة استباقية متكاملة لرفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، والحفاظ على مخرات السيول من التعديات والإشغالات، وإزالة أي عوائق قد تؤثر على كفاءتها، مع الاستفادة من مياه السيول وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الحماية من المخاطر والاستفادة من الموارد المائية. كما كلف اللواء محمد علوان بتشكيل لجان ومجموعات عمل للمرور الدوري على جميع مواقع مخرات السيول بمختلف أنحاء المحافظة، ومراجعة جاهزيتها، واستمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، مع إعداد تقارير دورية عن الحالة الفنية للمخرات ورفعها للجهات المختصة، بما يضمن سرعة تدارك أوجه القصور وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة المخاطر وحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات.

من جانبه، أوضح المهندس أبو العيون فرحات، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، أن منظومة الحماية من أخطار السيول بالمحافظة تضم عددًا من المنشآت والأعمال الهندسية، تشمل مخرين صناعيين للسيول بقرية درنكة، و16 واديًا طبيعيًا للسيول شرق وغرب النيل، إلى جانب 59 سد إعاقة، و11 جسر حماية، و3 حواجز توجيه، و3 بحيرات تخزين، لافتًا إلى استمرار أعمال المراجعة والتطهير والصيانة لجميع عناصر المنظومة، بالتوازي مع المرور الفني المتخصص للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها مضيفًا أن سدود الإعاقة موزعة شرق وغرب النيل، ومزودة بمواسير لتصريف مياه السيول إلى الترع والمصارف القريبة.