القهوة على الريق.. متى تتحول من فائدة إلى ضرر؟

كشف الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، الفرق بين القهوة التركية والقهوة سريعة التحضير، موضحًا تأثير كل منهما على صحة الجسم، والفوائد الصحية المرتبطة بتناول القهوة.

وأضاف بهاء الدين ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القهوة التركية المصنوعة من حبوب البن المطحونة بالطريقة التقليدية تحتفظ بنسبة أكبر من الكافيين ومضادات الأكسدة مقارنة بالقهوة سريعة التحضير.

وأوضح أن القهوة سريعة التحضير تمر بمراحل تصنيع مختلفة، وقد تضاف إليها مواد أخرى مثل الدهون والمبيضات والسكر، وهو ما يقلل من نسبة الكافيين ومضادات الأكسدة، فضلًا عن احتمالية تأثير الدهون المضافة على مستويات الكوليسترول في الدم.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن القهوة التركية المغلية تحتفظ بمكوناتها المفيدة بصورة أكبر، لافتًا إلى أن الرغوة الموجودة على سطح القهوة ليست ضارة، بل ترتبط بوجود الكافيين ومضادات الأكسدة.

وبشأن القهوة سريعة التحضير، نصح ناجي باختيار العلامات التجارية المعروفة والموثوقة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر، لضمان جودة المكونات المستخدمة في تصنيعها.

وحذر من تناول القهوة على الريق بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مشكلات بالمعدة أو الحموضة أو ارتجاع المريء، موضحًا أن الكافيين قد يزيد من الأعراض لديهم، ونصح هؤلاء بتناول الطعام أولًا أو إضافة اللبن إلى القهوة لتقليل تأثيرها المباشر على المعدة.

وأكد أن الأشخاص الذين لا يعانون مشكلات بالمعدة يمكنهم تناول القهوة صباحًا إذا كانوا معتادين على ذلك، لكنه شدد على أهمية تناول وجبة الإفطار قبل شربها، وعدم الاعتماد على أدوية الحموضة حتى يتمكن الشخص من تناول القهوة على معدة فارغة.