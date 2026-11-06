مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-11-2026

تنطلق اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 ، عدد من المباريات الهامة أبرزها مباراة ايفرتون ضد كوفينتري في الدوري الإنجليزي.

مواعيد الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون ضد كوفينتري سيتي الساعة 22:00

مواعيد الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس الساعة 22:00

مواعيد الدوري التركي الممتاز

غازي عنتاب ضد قاسم باشا الساعة 19:00

مواعيد الدوري الإيطالي

فينيسيا ضد أودينيزي الساعة 21:45

مواعيد الدوري الفرنسي

تولوز ضد ستراسبورج الساعة 21:45

مواعيد الدوري الألماني

هامبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 21:30

مواعيد الدوري المغربي الممتاز

حسنية أغادير ضد نهضة بركان الساعة 20:00

إتحاد تواركة ضد أمل تيزنيت الساعة 22:00

مواعيد الدوري القطري

العربي ضد الأهلي الساعة 16:15

الوكرة ضد الشحانية الساعة 18:30