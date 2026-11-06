مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-11-2026

تنطلق اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 ، عدد من المباريات الهامة أبرزها مباراة ايفرتون ضد كوفينتري في الدوري الإنجليزي.
مواعيد الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون ضد كوفينتري سيتي الساعة 22:00
مواعيد الدوري الإسباني
إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس الساعة 22:00
مواعيد الدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب ضد قاسم باشا الساعة 19:00
مواعيد الدوري الإيطالي
فينيسيا ضد أودينيزي الساعة 21:45
مواعيد الدوري الفرنسي
تولوز ضد ستراسبورج الساعة 21:45
مواعيد الدوري الألماني
هامبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 21:30
مواعيد الدوري المغربي الممتاز
حسنية أغادير ضد نهضة بركان الساعة 20:00
إتحاد تواركة ضد أمل تيزنيت الساعة 22:00
مواعيد الدوري القطري
العربي ضد الأهلي الساعة 16:15
الوكرة ضد الشحانية الساعة 18:30