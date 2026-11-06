شوبير يثير الجدل حول مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر بعد صمت اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود حالة من الغموض بشأن مستقبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في ظل تزايد الأنباء المتداولة حول إمكانية رحيله عن القيادة الفنية للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته التلفزيونية عبر قناة النهار، إن هناك حديثًا متزايدًا عن عدم استمرار حسام حسن في منصبه، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة اعتاد إصدار بيانات رسمية لتأكيد أو نفي الأخبار المتداولة، إلا أنه لم يصدر أي توضيح بشأن مستقبل المدير الفني حتى الآن.

وأضاف: «معنى الكلام ده إن فيه مشكلة وإن فيه كلام، وبالتالي الأمور كلها غامضة، مقدرش أقولك إن كابتن حسام مكمل، لأني لما سألت أكتر من حد في اتحاد الكرة مخدتش إجابة ومحدش نفى».

وتابع: «لدرجة إني سألتهم هل هيكمل الماتشين الجايين؟ مفيش إجابة، وهنا أنا بكلمكم على مسؤولين كبار داخل اتحاد الكرة».

وأشار شوبير إلى أنه لم يتمكن من الحصول على رد حاسم من مسؤولي اتحاد الكرة بشأن مصير حسام حسن، سواء بالاستمرار في قيادة المنتخب خلال المباراتين المقبلتين أو الرحيل عن منصبه، مؤكدًا أن الصورة لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وتأتي تصريحات شوبير في ظل حالة الجدل المثارة حول مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مع تداول أسماء عدد من المدربين المرشحين لتولي المسؤولية حال اتخاذ قرار برحيل حسام حسن.