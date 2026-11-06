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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: الزمالك يمتلك مواهب واعدة بقطاع الناشئين.. وغياب الدباغ وإيشو مؤثر

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك مجموعة من المواهب المميزة داخل قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أهمية منح هذه العناصر الفرصة لإثبات قدراتها والاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

وقال أحمد صالح، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد أبوالعلا، إن الزمالك مطالب بالضغط على فريق مصر للتأمين منذ الدقيقة الأولى، من أجل فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللقاء وحسم المواجهة مبكرًا.

وأضاف أن معتمد جمال سيعمل على إنهاء المباراة بشكل مبكر، لتجنب أي مفاجآت ومنح الفريق فرصة لإدارة المجهود البدني للاعبين، خاصة في ظل ارتباط الزمالك بعدد من المباريات والاستحقاقات المقبلة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفريق سيتأثر بغياب الثنائي عدي الدباغ وإيشو، نظرًا لما يمتلكه اللاعبان من إمكانيات وقدرات فنية تساعد الفريق على تقديم الحلول الهجومية.

واختتم أحمد صالح تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استغلال العناصر المتاحة بالشكل الأمثل، مع منح الفرصة للمواهب الشابة التي يمتلكها الزمالك، لتحقيق الاستفادة الفنية المطلوبة ومواصلة المنافسة على البطولات.

أحمد صالح الزمالك قطاع الناشئين معتمد جمال وإيشو عدي الدباغ نجم الزمالك

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