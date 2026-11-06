وليد صلاح عبداللطيف: يجب أن يستفيد الزمالك من تجربة شركة الكرة بالأهلي

شدد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، على ضرورة الاستفادة من تجربة النادي الأهلي في تأسيس شركة كرة القدم، مؤكدًا أن تكرار التجربة داخل القلعة البيضاء ليس عيبًا، بل خطوة يمكن البناء عليها وتجنب سلبياتها.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI»، إن ملف المستثمرين في شركة الزمالك يحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصة فيما يتعلق بتوزيع النسب بين المستثمرين الأجانب والمصريين والنادي.

وأضاف أنه يتساءل عن الأساس الذي سيتم بناءً عليه تخصيص 40% للمستثمر الأجنبي و20% للمستثمرين المصريين، ومدى قبول المستثمر الأجنبي بالتنازل عن هذه النسبة لصالح مستثمرين آخرين.

وتابع أن امتلاك المستثمرين المصريين نسبة 20% قد لا يمنحهم سلطة حقيقية في اتخاذ القرارات، وقد يقتصر دورهم على تقديم الرأي والمشورة، في ظل امتلاك المستثمر الأجنبي النسبة الأكبر.

وأوضح أن تأسيس شركة الكرة يجب أن يقوم على وجود تنافس بين عدد من المستثمرين للحصول على فرصة الاستثمار في النادي، بما يضمن تحقيق أفضل عائد للزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضوح هوية المستثمرين وأعضاء شركة الكرة، والإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بحقوق كل طرف وصلاحياته، بما يضمن عدم المساس بحقوق النادي أو استقلال قراره.