بالورود والشوكولاتة.. مطار القاهرة يستقبل بعثة منتخب مصر للناشئين بعد التتويج بكأس الخليج| صور

استقبل فريق من قطاع العلاقات العامة والإعلام بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة القدم بالورود والشوكولاتة، وذلك عقب تتويجهم بكأس الخليج تقديرا لما قدموه من أداء مشرف للرياضة المصرية.

وتوج منتخب مصر تحت 17 عامًا بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد حمد الكبير في قطر.

ونجح الفراعنة الصغار في حسم المواجهة لصالحهم بعدما قدموا أداءً قويًا، حيث سجل خالد موسى الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 81، ليؤكد تفوق المنتخب المصري ويقربه من حصد اللقب.

كان محمد عطية قد سجل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 67، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، بعدما افتتح خالد محمود أبو الركب التسجيل في الدقيقة 20.

وعلى الجانب الآخر، نجح بطي خميس في إدراك التعادل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة 78 إهدار علي بلوشي لاعب المنتخب الإماراتي فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي، قبل أن ينجح خالد موسى في تسجيل الهدف الثالث لمصر بعد ثلاث دقائق فقط.

وبهذا الانتصار، توج منتخب مصر بلقب كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا، ليحقق دفعة معنوية قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين.