رئيس الحكومة العراقية لـ ترامب: نرفض استخدام أراضينا لشن هجمات على دول الجوار

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الساعدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأراضي العراقية لا يجب أن تُستخدم لشن هجمات ضد الدول المجاورة خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس، وسط تقارير عن إمكانية تجدد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

تصريحات رئيس الوزراء العراقي

وناقش الزعيمان التطورات الأمنية الإقليمية وجهود احتواء التوترات ومنع انتشار النزاع، وفقًا لبيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي.

ودعا الساعدي إلى احترام السيادة الوطنية والحلول السلمية للأزمات الإقليمية، بينما أكد الجانبان على التنسيق الدبلوماسي المستمر لدعم الاستقرار الإقليمي.