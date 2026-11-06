ميار عثمان: الرئيس السيسي قالي شرفتي مصر.. وأشاد باهتمامي باللغة العربية

كشفت الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة تحدي القراءة العربي، تفاصيل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي معها، مؤكدة أنه أعرب عن سعادته وفخره بها، وإشادته بتمثيلها المشرف لمصر.

وقالت ميار عثمان، خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لها أنه سعيد بها وفخور بما حققته، مشيرًا إلى أنها شرفت مصر وكانت خير تمثيل لها.

وأضافت أن الحوار مع الرئيس شهد اهتمامًا خاصًا باللغة العربية، موضحة أنه أبدى سعادته باهتمامها باللغة العربية، خاصة في ظل تراجع الاهتمام بها لدى كثيرين.

وأشارت بطلة تحدي القراءة العربي إلى أن الرئيس عبّر عن تقديره لتمسكها باللغة العربية والاهتمام بها، معتبرًا ذلك أمرًا يستحق الإشادة في الوقت الحالي.

وتُعد ميار محمد رجب عثمان، ابنة محافظة كفر الشيخ، إحدى النماذج المصرية الشابة التي حققت إنجازًا عربيًا في مجال القراءة والثقافة، بعدما توجت بلقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في موسمه العاشر لعام 2025/2026، الذي أقيمت تصفياته النهائية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدرس ميار بالصف السادس الابتدائي في مدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية التابعة لإدارة برج البرلس التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، ونجحت في حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية قبل أن تتفوق في المنافسات النهائية وتحصد المركز الأول عربيًا، وسط مشاركة تجاوزت 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة، وفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم.