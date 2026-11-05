إمساكية رمضان 2027 كاملة في مصر.. موعد السحور والإفطار والصلاة

تتصدر إمساكية رمضان 2027 في مصر اهتمامات المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، إذ يبحث الكثيرون عن موعد بداية الشهر الكريم، وتوقيت أذان الفجر والمغرب، ومواعيد السحور والإفطار، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات الخمس طوال أيام الشهر، للاستعداد للصيام وتنظيم أوقات العبادات والأنشطة اليومية.

ووفقًا للحسابات الفلكية الواردة، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2027 يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2027، على أن يحل عيد الفطر المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 10 مارس 2027، بينما تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم الأحد 7 فبراير 2027، لتحديد الموعد الرسمي لبداية الشهر وفق الرؤية الشرعية.

وتشمل إمساكية رمضان 1448 هـ مواعيد الصلاة بداية من أول أيام الشهر وحتى اليوم التاسع والعشرين، مع توضيح توقيت أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بما يساعد المواطنين على معرفة مواعيد الإمساك والإفطار والاستعداد لمختلف أيام الشهر الفضيل.

متى يبدأ شهر رمضان 2027 في مصر فلكيًا؟

تشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا، الموافق 2027 ميلاديًا، ستكون يوم الاثنين 8 فبراير 2027، ليبدأ المسلمون صيام الشهر الكريم وفق الموعد المتوقع فلكيًا.

ومن المنتظر أن يستمر الشهر حتى موعد عيد الفطر المبارك، الذي تشير التوقعات الفلكية إلى حلوله يوم الأربعاء 10 مارس 2027، مع التأكيد على أن تحديد بداية شهر رمضان ونهايته بصورة رسمية يرتبط بنتائج استطلاع الهلال والإعلان الصادر عن الجهات المختصة.

وتحظى هذه التواريخ باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع رغبتهم في الاستعداد المبكر للشهر الكريم، وترتيب مواعيد العمل والدراسة والأنشطة الأسرية، إلى جانب تنظيم أوقات السحور والإفطار والعبادات.

متى تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2027؟

من المقرر، وفق الموعد الوارد في البيانات الفلكية، أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1448 هجريًا يوم الأحد 7 فبراير 2027، وذلك لتحديد موعد بداية الشهر الكريم بناءً على نتائج الرؤية الشرعية.

ويأتي استطلاع الهلال ضمن الإجراءات المتبعة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية، إذ تظل الحسابات الفلكية مؤشرات لتحديد الموعد المتوقع، بينما يرتبط الإعلان الرسمي ببداية شهر رمضان بنتائج الرؤية الشرعية والقرار الصادر عن الجهات المختصة.

ما إمساكية رمضان 2027 في مصر ومواعيد الصلاة طوال الشهر؟

توضح إمساكية رمضان 2027 مواقيت الصلوات الخمس على مدار أيام الشهر الكريم، بداية من يوم 1 رمضان وحتى يوم 29 رمضان، مع تغير تدريجي في توقيت أذان الفجر والمغرب والعشاء خلال الشهر.

وفيما يأتي جدول مواعيد الصلاة وفق التوقيتات الواردة في الإمساكية:

مواقيت الصلاة يوم 1 رمضان

أذان الفجر: 5:13 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:15 مساءً.

أذان المغرب: 5:38 مساءً.

أذان العشاء: 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 2 رمضان

أذان الفجر: 5:12 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:15 مساءً.

أذان المغرب: 5:39 مساءً.

أذان العشاء: 6:57 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 3 رمضان

أذان الفجر: 5:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:16 مساءً.

أذان المغرب: 5:39 مساءً.

أذان العشاء: 6:58 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 4 رمضان

أذان الفجر: 5:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:17 مساءً.

أذان المغرب: 5:40 مساءً.

أذان العشاء: 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 5 رمضان

أذان الفجر: 5:10 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:17 مساءً.

أذان المغرب: 5:41 مساءً.

أذان العشاء: 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 6 رمضان

أذان الفجر: 5:09 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:18 مساءً.

أذان المغرب: 5:42 مساءً.

أذان العشاء: 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 7 رمضان

أذان الفجر: 5:09 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:18 مساءً.

أذان المغرب: 5:43 مساءً.

أذان العشاء: 7:01 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 8 رمضان

أذان الفجر: 5:08 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:19 مساءً.

أذان المغرب: 5:43 مساءً.

أذان العشاء: 7:01 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 9 رمضان

أذان الفجر: 5:07 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:19 مساءً.

أذان المغرب: 5:44 مساءً.

أذان العشاء: 7:02 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 10 رمضان

أذان الفجر: 5:06 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:20 مساءً.

أذان المغرب: 5:45 مساءً.

أذان العشاء: 7:03 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 11 رمضان

أذان الفجر: 5:05 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:20 مساءً.

أذان المغرب: 5:46 مساءً.

أذان العشاء: 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 12 رمضان

أذان الفجر: 5:05 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:21 مساءً.

أذان المغرب: 5:46 مساءً.

أذان العشاء: 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 13 رمضان

أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:21 مساءً.

أذان المغرب: 5:47 مساءً.

أذان العشاء: 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 14 رمضان

أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

أذان الظهر: 12:09 مساءً.

أذان العصر: 3:22 مساءً.

أذان المغرب: 5:48 مساءً.

أذان العشاء: 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 15 رمضان

أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:22 مساءً.

أذان المغرب: 5:49 مساءً.

أذان العشاء: 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 16 رمضان

أذان الفجر: 5:01 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:23 مساءً.

أذان المغرب: 5:49 مساءً.

أذان العشاء: 7:07 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 17 رمضان

أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:23 مساءً.

أذان المغرب: 5:50 مساءً.

أذان العشاء: 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 18 رمضان

أذان الفجر: 4:59 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:51 مساءً.

أذان العشاء: 7:08 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 19 رمضان

أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:52 مساءً.

أذان العشاء: 7:09 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 20 رمضان

أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:24 مساءً.

أذان المغرب: 5:52 مساءً.

أذان العشاء: 7:10 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 21 رمضان

أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

أذان الظهر: 12:08 مساءً.

أذان العصر: 3:25 مساءً.

أذان المغرب: 5:53 مساءً.

أذان العشاء: 7:10 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 22 رمضان

أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:25 مساءً.

أذان المغرب: 5:54 مساءً.

أذان العشاء: 7:11 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 23 رمضان

أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:54 مساءً.

أذان العشاء: 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 24 رمضان

أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:55 مساءً.

أذان العشاء: 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 25 رمضان

أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:56 مساءً.

أذان العشاء: 7:13 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 26 رمضان

أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 12:07 مساءً.

أذان العصر: 3:26 مساءً.

أذان المغرب: 5:56 مساءً.

أذان العشاء: 7:14 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 27 رمضان

أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:57 مساءً.

أذان العشاء: 7:14 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 28 رمضان

أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:58 مساءً.

أذان العشاء: 7:15 مساءً.

مواقيت الصلاة يوم 29 رمضان

أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

أذان الظهر: 12:06 مساءً.

أذان العصر: 3:27 مساءً.

أذان المغرب: 5:58 مساءً.

أذان العشاء: 5:58 مساءً.

كيف تساعد إمساكية رمضان 2027 المواطنين على تنظيم السحور والإفطار؟

تمثل إمساكية رمضان مرجعًا يوميًا للمواطنين الراغبين في معرفة مواعيد الصلوات والإمساك والإفطار، إذ تتيح متابعة التغيرات التدريجية في مواقيت الصلاة على مدار أيام الشهر الكريم.

وتساعد معرفة موعد أذان الفجر على تنظيم وقت السحور والاستعداد لبدء الصيام، بينما يمثل موعد أذان المغرب التوقيت المحدد للإفطار، كما تتيح بقية المواقيت تنظيم أداء الصلوات خلال اليوم.

ومع اقتراب شهر رمضان 2027، يزداد اهتمام المواطنين بالاحتفاظ بنسخة من الإمساكية لمتابعة المواعيد اليومية بسهولة، والاستعداد للشهر الكريم وفق التوقيتات المحددة لكل يوم.

وتظل مواعيد بداية شهر رمضان ونهايته مرتبطة بالإعلان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة بعد استطلاع الهلال، بينما تمثل المواعيد الواردة في الإمساكية التوقيتات الفلكية المنشورة التي يمكن الرجوع إليها عند التخطيط والاستعداد للشهر المبارك.