وزير السياحة والآثار يجتمع مع مسئولي ومديري إحدى الشركات الصينية الكبرى

استكمالاً للقاءاته المهنية التي يعقدها بالعاصمة البريطانية لندن، خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2026)، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع مسئولي ومديري شركة Century Cruises of China، إحدى الشركات الصينية الكبرى العاملة في مجال السياحة النيلية على مستوى العالم والتي تتمتع بحضور قوي في السوقين الصيني والأمريكي، وذلك بحضور السيد حسام الشاعر الوكيل المصري للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية، وتعزيز الاستثمارات والتوسع في هذا المنتج السياحي المهم.

وزير السياحة والآثار

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة أنشطتهم وحجم أعمالهم في مصر، وخططهم التوسعية المستقبلية بالسوق المصري، مشيرين إلى اعتزامها بناء وتشغيل سفينتين سياحيتين في مصر من فئة الخمس نجوم، للعمل في مجال السياحة النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان، على أن يتم تشغيلهما اعتباراً من عام 2028.

كما قاموا باستعراض الخطط التسويقية لإطلاق هذه السفن ومناقشة إمكانية التعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة ومتنوعة للترويج للسفينتين والبرامج التي تنظمها الشركة لمنتجات سياحية أخري مثل منتج سياحة الحوافز والمؤتمرات.

ومن جانبه، رحب السيد شريف فتحي بالخطط الاستثمارية التي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر، مؤكداً أن التوسع في بناء وتشغيل السفن السياحية ذات المستوى المتميز من شأنه دعم الطاقة الاستيعابية لمنتج السياحة النيلية، وتعزيز تنافسية مصر في مجال السياحة الفاخرة.

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.