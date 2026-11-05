وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس قسم مصر والسودان بالمتحف البريطاني.. تفاصيل

خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM London 2026، التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الدكتور دانيال أنطوان رئيس قسم مصر والسودان بالمتحف البريطاني، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمتحف البريطاني، في عدد من المجالات الأثرية والمتحفية.

وزير السياحة والآثار

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات للتعاون خلال الفترة المقبلة، لتطوير العرض المتحفي، والتدريب وبناء القدرات، والتوثيق والرقمنة وتطوير البرامج التعليمية والثقافية للمتاحف، إلى جانب دعم التعاون البحثي والعلمي وتبادل المعرفة بين المتخصصين والباحثين من الجانبين.

وقد حضر اللقاء الدكتور مارسيل ماري من قسم مصر القديمة والسودان بالمتحف البريطاني، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.