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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسائر فادحة تضرب بورصة تل أبيب ووول ستريت بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس

بورصة تل أبيب
بورصة تل أبيب
فرناس حفظي

سجلت بورصتا تل أبيب وول ستريت تراجعات حادة، عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات التحول السياسي على قطاع التكنولوجيا والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقع «واي نت» أن مؤشر «TA 35» في بورصة تل أبيب هبط بنسبة 3.69%، مواصلاً خسائره بعد تراجعه بنسبة 1.96% في جلسة أمس.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسواق الأمريكية، حيث انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.7%، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.1%، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.1%، مع اتجاه المستثمرين إلى التخارج من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ورقائق المعالجات.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر التقلبات المعروف باسم «مؤشر الخوف» بنسبة 23%، ليصل إلى 20.5 نقطة، في إشارة إلى تصاعد حالة القلق في الأسواق.

وأرجعت التقارير هذه التراجعات إلى مخاوف المستثمرين من أن يؤدي صعود الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة والقيود على إنشاء مراكز البيانات، التي تمثل جزءاً أساسياً من البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تل أبيب وول ستريت انتخابات التجديد النصفي انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي مخاوف المستثمرين قطاع التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بورصة تل أبيب

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