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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين القليوبية: 9 منافذ جديدة تنضم لمبادرة خفض أسعار السلع

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية انضمام 9 منافذ جديدة إلى مبادرة خفض أسعار السلع، ليصل إجمالي عدد المنافذ المشاركة بالمحافظة إلى 16 منفذًا، بواقع 7 منافذ مشاركة بالفعل و9 منافذ جديدة، في إطار التوسع في إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتوفر المبادرة 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق، مع استمرار طرح السلع بالمنافذ المشاركة حتى مارس 2027.

وجاءت عناوين المنافذ الجديدة كالتالي:

شبرا الخيمة شرق – منشية الحرية: شارع جمعية النيل، بجوار جامع عودة وقهوة شرف.

شبرا الخيمة غرب – مساكن حجازي: مساكن حجازي، أمام محكمة شبرا – المؤسسة.

قليوب – دلتا ماركت طنان: بجوار مبنى الحماية المدنية بقرية طنان.

شبين القناطر – دلتا ماركت منية شبين: مكتب البريد القديم – كفر سعد البلد.

شبين القناطر – دلتا ماركت طحانوب: قرية طحانوب – شبين القناطر.

الخانكة – دلتا الخانكة الجديد: أمام محكمة الخانكة – وحدة التراخيص.

كفر شكر – دلتا ماركت كفر شكر: شارع جمال عبد الناصر – الكورنيش.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية متابعة المنافذ المشاركة، للتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها، والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق أهداف المبادرة.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين بالقليوبية تموين القليوبية خفض أسعار السلع

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