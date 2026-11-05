تموين القليوبية: 9 منافذ جديدة تنضم لمبادرة خفض أسعار السلع

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية انضمام 9 منافذ جديدة إلى مبادرة خفض أسعار السلع، ليصل إجمالي عدد المنافذ المشاركة بالمحافظة إلى 16 منفذًا، بواقع 7 منافذ مشاركة بالفعل و9 منافذ جديدة، في إطار التوسع في إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتوفر المبادرة 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق، مع استمرار طرح السلع بالمنافذ المشاركة حتى مارس 2027.

وجاءت عناوين المنافذ الجديدة كالتالي:

شبرا الخيمة شرق – منشية الحرية: شارع جمعية النيل، بجوار جامع عودة وقهوة شرف.

شبرا الخيمة غرب – مساكن حجازي: مساكن حجازي، أمام محكمة شبرا – المؤسسة.

قليوب – دلتا ماركت طنان: بجوار مبنى الحماية المدنية بقرية طنان.

شبين القناطر – دلتا ماركت منية شبين: مكتب البريد القديم – كفر سعد البلد.

شبين القناطر – دلتا ماركت طحانوب: قرية طحانوب – شبين القناطر.

الخانكة – دلتا الخانكة الجديد: أمام محكمة الخانكة – وحدة التراخيص.

كفر شكر – دلتا ماركت كفر شكر: شارع جمال عبد الناصر – الكورنيش.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية متابعة المنافذ المشاركة، للتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها، والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق أهداف المبادرة.