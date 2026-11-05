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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المرحلة «د» من مشروع «ممشى أهل مصر» ويُوجه بتكثيف الأعمال ومعدلات الإنجاز

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

في إطار حرص محافظة القليوبية على دفع العمل بالمشروعات التنموية والحضارية، عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ المرحلة “د” من مشروع «ممشى أهل مصر» بمدينة بنها، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال ومعدلات الإنجاز، وبحث سبل تسريع وتيرة التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.


جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء الدكتور مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وما تم إنجازه بمواقع المشروع، حيث وجّه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود وتسريع معدلات العمل، مع استمرار أعمال رفع المخلفات وإخلاء المواقع تمهيدًا لاستكمال باقي الأعمال، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف المتابعة الميدانية اليومية، والتدخل الفوري لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.
كما وجّه المحافظ المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها، بضرورة استمرار أعمال النظافة والتجميل والصيانة الدورية بالمراحل التي تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع «ممشى أهل مصر»، والاهتمام بالمظهر الحضاري لها، مع تكثيف أعمال المتابعة للحفاظ على ما تم إنجازه، وضمان جاهزية تلك المراحل لاستقبال المواطنين وتوفير بيئة حضارية لائقة للمترددين عليها.
وشدّد المحافظ على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، وعدم الاكتفاء بتحقيق معدلات إنجاز سريعة على حساب جودة الأعمال، مؤكدًا ضرورة توحيد جهود الجهات المشاركة والعمل وفق رؤية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدف من المشروع.
وأكد محافظ القليوبية أن مشروع «ممشى أهل مصر» يمثل نقلة حضارية مهمة بمدينة بنها، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الواجهة النيلية، وتوفير متنفس حضاري وترفيهي للمواطنين، بما يعزز المظهر الجمالي للمدينة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائها، مشددًا على أن المحافظة تتابع تنفيذ المشروع بصورة مستمرة، ولن تدخر جهدًا في تذليل العقبات لضمان الانتهاء منه بالشكل الحضاري اللائق بأبناء القليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية المشروعات التنموية محافظ القليوبية الموقف التنفيذي

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