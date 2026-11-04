مدير شباب القليوبية تحيل المقصرين للتحقيق خلال جولات مفاجئة على مراكز الشباب

واصلت الدكتورة إيمان رمضان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، جولاتها الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام العمل داخل مراكز الشباب، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب، تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور المهندس حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية.



وشملت الجولة، التي أجريت اليوم، مركز شباب كفر علوان التابع لإدارة شباب طوخ، حيث تبين انتظام العمل وفتح المركز وتواجد العاملين خلال الفترة الصباحية.

كما تفقدت مركز شباب باسوس التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية، وقررت إحالة المقصرين للتحقيق بسبب عدم حضور العاملين خلال الفترة الصباحية.

وامتدت المتابعة إلى مركزي شباب الحسانية وترسا التابعين لإدارة شباب طوخ، حيث تبين غلق المركزين خلال مواعيد العمل الرسمية، وعلى الفور تقرر إحالة العاملين بهما للتحقيق.

وأكدت الدكتورة إيمان رمضان استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل مراكز الشباب، وضمان تقديم خدمات تليق بأعضائها والمترددين عليها، مشددة على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على انتظام العمل أو حقوق الشباب.