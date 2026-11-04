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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعى بالخانكة لبحث شكاوى وطلبات المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي رقم (96)، بالمبنى الإداري بمدينة الخانكة، لبحث شكاوى وطلبات مواطني مراكز ومدن الخانكة وشبين القناطر والخصوص، والاستماع إلى مطالبهم بمختلف القطاعات الخدمية.
وشهد اللقاء مناقشة 17 طلبًا وشكوى، تنوعت ما بين طلبات توفير فرص عمل ومساعدات اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقنين أوضاع بعض المنازل، وتوفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة، فضلًا عن شكاوى تتعلق بالتعليم والإسكان والنقل والانتدابات الوظيفية، إلى جانب مطالب أهالي قرية سرياقوس بشأن مشروعات الصرف الصحي وإصلاح مركز الشباب.


وتضمنت أبرز الموضوعات المعروضة خلال اللقاء بحث طلب استثناء إحدى الطالبات من قواعد التحويل بين المدارس، والتظلم من قرار نقل إحدى المعلمات، فضلًا عن مناقشة طلبات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية نوى، والتي تضمنت شكاوى بشأن عدم إدراج بعض المنازل بالخرائط رغم وجود شبكات الغاز بالمنطقة.
كما ناقش المحافظ عددًا من الطلبات الاجتماعية والإنسانية، شملت طلبات صرف معاش تكافل وكرامة، وتوفير مصادر دخل وفرص عمل للمواطنين، خاصة الأسر التي تعاني من ظروف معيشية وصحية صعبة، إلى جانب طلب توفير كرسي متحرك لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية، وبحث طلبات توفير وحدات سكنية وتقنين أوضاع بعض المنازل.
وامتدت المناقشات إلى عدد من الملفات الخدمية، من بينها شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، ومطالب تطوير الخدمات بقرية سرياقوس، فضلًا عن التظلم من إجراءات وقف أحد طلبات التصالح، وطلب انتداب إحدى العاملات إلى مديرية العمل بالقليوبية – فرع العبور.
وخلال اللقاء، وجّه المحافظ الجهات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية المختصة بفحص الطلبات والشكاوى المعروضة، ودراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع سرعة إعداد التقارير اللازمة بشأنها، والتنسيق بين الجهات المعنية لإزالة أسباب الشكاوى والعمل على تلبية المطالب المستحقة.
وأكد محافظ القليوبية أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، وتتيح الوقوف على مشكلاتهم واحتياجاتهم بصورة واقعية، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، وأن خدمة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي، مع استمرار المتابعة لضمان التعامل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات.

القليوبية الخانكة اللقاء الجماهيري محافظة القليوبية مشاكل المواطنين

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