رئيسة سلوفينيا: التبادل التجاري مع مصر بلغ 310 ملايين يورو في 2025

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إنّ بلادها لن تنسى أبدًا موقف مصر الداعم لاستقلالها قبل 35 عامًا، عندما كانت يوغوسلافيا تتفكك، مؤكدة أهمية اعتراف الدول الأخرى بحق سلوفينيا في الاستقلال، الذي تحقق وفق الأطر القانونية الصحيحة.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر كانت أول دولة أفريقية وعربية تعترف باستقلال سلوفينيا، مشيرة إلى أن من بين الأسباب التي دفعت مصر إلى اتخاذ هذا القرار العلاقات التاريخية التي جمعتها بيوغوسلافيا وحركة عدم الانحياز، التي أسسها عام 1957 كل من تيتو وناصر ونهرو، بهدف إتاحة كتلة ثالثة للعالم خارج حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ظل الصراع المستمر بين المعسكرين خلال الحرب الباردة وما تلاها من تطورات.

وأوضحت أن مصر لا تزال تتذكر التعاون الذي جمعها بيوغوسلافيا في إطار حركة عدم الانحياز، لافتة إلى أن سلوفينيا إحدى الدول التي خلفت يوغوسلافيا السابقة، لكنها تختلف عنها في النظام السياسي وطبيعة الحكم، إذ أصبحت اليوم دولة ديمقراطية حديثة تتبنى النظام البرلماني.

وأكدت موسار أنها لا ترغب في أن يتذكرها التاريخ باعتبارها أول امرأة تتولى منصب رئيسة الجمهورية، وإنما من خلال كلماتها وأفعالها، مشددة على ضرورة أن تنعكس الصداقة التاريخية بين البلدين على العلاقات الثنائية أيضًا، بعدما وصلت العلاقات السياسية بينهما إلى مستوى رفيع للغاية.

وأشارت إلى أن المسافة الجغرافية وصغر حجم السوق السلوفينية يمثلان تحديًا أمام تعزيز التعاون الاقتصادي، موضحة أن عدد سكان سلوفينيا يبلغ 2.1 مليون نسمة، وهو ما يعادل عدد سكان أحد أحياء القاهرة، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن البلدين يمتلكان مجالات مشتركة يمكن تعزيز التعاون فيها، من بينها الاقتصاد الدائري والسياحة المستدامة، مشيرة إلى أن ميناء كوبر، أكبر ميناء في المنطقة، يتعاون مع الموانئ المصرية منذ 40 عامًا، في إطار شراكة طويلة الأمد.

وكشفت أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين مصر وسلوفينيا بلغ 310 ملايين يورو خلال عام 2025، بينما وصل إلى 247 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى ضرورة مراعاة حجم الاقتصاد السلوفيني عند تقييم هذه الأرقام، خاصة أن الدخل القومي الإجمالي لمصر يبلغ تريليوني يورو، وفق ما ذكرته.

وأكدت أن هناك مجالًا لتعزيز الشراكة بين البلدين في التبادل العلمي، وخاصة بين الشباب، إلى جانب التدريب المهني والذكاء الاصطناعي، موضحة أن سلوفينيا تمتلك مركزًا للذكاء الاصطناعي يعمل تحت رعاية منظمة اليونسكو، إلى جانب وادي السيليكون الصغير الخاص بها.

ولفتت إلى أن معهد جوزيف ستيفان يضم نحو 1100 عالم من مختلف أنحاء العالم يعملون في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مشيرة إلى أن سلوفينيا تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث الاعتماد على الروبوتات في العمليات الصناعية.

وذكرت، أن إدارة الموارد المائية تمثل مجالًا آخر يمكن أن يتبادل فيه البلدان الخبرات، مؤكدة أن هناك مجالات عديدة لتطوير التعاون، ومعربة عن ثقتها وأملها في أن تسهم زيارتها إلى مصر في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد التعاون الاقتصادي