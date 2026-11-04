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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 4-11-2026

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 4-11-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 4-11-2026
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، داخل البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، وذلك عقب التراجع الأخير الذي شهدته العملة الأمريكية، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي، والتعرف على أحدث مستويات البيع والشراء في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 54.77 جنيه للبيع، و54.67 جنيه للشراء، فيما بلغ السعر في البنك المركزي المصري نحو 54.77 جنيه للبيع، و54.63 جنيه للشراء، ليعكس ذلك استقرار أسعار العملة الأمريكية خلال التعاملات المسائية، مع وجود اختلافات محدودة بين أسعار الصرف المعلنة في عدد من البنوك.

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سعر الدولار اليوم

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 ضمن اهتمامات الباحثين عن أحدث أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خصوصًا مع استمرار متابعة التغيرات التي تطرأ على أسعار البيع والشراء داخل البنوك، والتفاوت في الأسعار المعلنة من مصرف إلى آخر.

كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، نحو 54.77 جنيه للبيع، و54.67 جنيه للشراء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر العملة الأمريكية داخل البنك عقب التراجع الأخير، وهو ما يجعل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري من أبرز الأسعار التي يتابعها الباحثون عن أسعار الصرف في البنوك المصرية، للتعرف على أحدث المستويات المعلنة للبيع والشراء.

ما سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 54.77 جنيه للبيع، و54.63 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

ويأتي السعر المعلن من البنك المركزي ضمن مؤشرات متابعة حركة الدولار مقابل الجنيه، بالتزامن مع استقرار العملة الأمريكية داخل البنوك خلال التعاملات المسائية، عقب التراجع الأخير.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى نحو 54.77 جنيه للبيع، و54.67 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

ويعكس السعر المعلن في بنك مصر استقرار العملة الأمريكية عند المستويات المسجلة في البنك الأهلي المصري، سواء على مستوى سعر البيع أو سعر الشراء، إذ بلغ سعر البيع 54.77 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 54.67 جنيه.

كم سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB؟

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ليسجل نحو 54.70 جنيه للبيع، و54.60 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ضمن الأسعار المعلنة داخل القطاع المصرفي، مع استمرار استقرار العملة الأمريكية خلال التعاملات المسائية، عقب التراجع الأخير.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 54.70 جنيه للبيع، و54.60 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

وبذلك سجل الدولار في بنك الإسكندرية المستويات نفسها المعلنة في البنك التجاري الدولي CIB، حيث بلغ سعر البيع 54.70 جنيه، فيما وصل سعر الشراء إلى 54.60 جنيه.

سعر الدولار في مصر

كم سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي؟

وصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى نحو 54.77 جنيه للبيع، و54.67 جنيه للشراء، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار أسعار العملة الأمريكية داخل البنوك المصرية، عقب التراجع الأخير، لتسجل العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي مستويات البيع والشراء نفسها المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 54.74 جنيه للبيع، و54.64 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

ويأتي السعر المعلن في البنك ضمن مستويات أسعار الدولار المسجلة في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، مع استمرار متابعة أحدث تحركات العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

كم بلغ سعر الدولار في بنك فيصل والمصرف المتحد؟

سجل سعر الدولار في بنك فيصل نحو 54.70 جنيه للبيع، و54.60 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

أما في المصرف المتحد، فقد بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 54.75 جنيه للبيع، و54.65 جنيه للشراء، بالتزامن مع استقرار أسعار الدولار داخل البنوك خلال التعاملات المسائية.

وتوضح الأسعار المعلنة في البنكين اختلاف مستويات البيع والشراء مقارنة ببعض البنوك الأخرى، إذ سجل الدولار في بنك فيصل 54.70 جنيه للبيع و54.60 جنيه للشراء، بينما بلغ في المصرف المتحد 54.75 جنيه للبيع و54.65 جنيه للشراء.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 54.70 جنيه للبيع، و54.65 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

ويأتي السعر ضمن قائمة أسعار الدولار المعلنة في البنوك المصرية، التي شهدت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، عقب التراجع الأخير الذي سجلته العملة الأمريكية.

كم سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 55.41 جنيه للبيع، و55.31 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبذلك جاءت الأسعار المعلنة في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستويات أعلى مقارنة بالأسعار المسجلة في البنوك الأخرى الواردة في التقرير، حيث بلغ سعر البيع 55.41 جنيه، وسعر الشراء 55.31 جنيه.

سعر الدولار

ما ملخص سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026؟

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا داخل البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، وذلك عقب التراجع الأخير، مع تسجيل مستويات مختلفة لأسعار البيع والشراء بحسب البنك.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي عند 54.77 جنيه للبيع، و54.67 جنيه للشراء، بينما سجل في البنك المركزي المصري 54.77 جنيه للبيع، و54.63 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية وبنك فيصل، بلغ سعر الدولار 54.70 جنيه للبيع، و54.60 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان 54.74 جنيه للبيع، و54.64 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 54.75 جنيه للبيع، و54.65 جنيه للشراء، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 54.70 جنيه للبيع، و54.65 جنيه للشراء، فيما وصل في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 55.41 جنيه للبيع، و55.31 جنيه للشراء.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وتظل أسعار الدولار في البنوك المصرية محل متابعة مستمرة من جانب الباحثين عن أحدث أسعار الصرف، في ظل اختلاف مستويات البيع والشراء بين البنوك، واستقرار العملة الأمريكية خلال التعاملات المسائية عقب التراجع الأخير.

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